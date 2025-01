Exdiplomáticos latinoaméricanos rechazan la amenaza de Donald Trump sobre tomar el Canal de Panamá

En la previa a la toma de posesión de Donald Trump, exembajadores, excancilleres y exministros latinoamericanos emitieron una carta en la que rechazan las declaraciones del presidente electo, quien en las últimas semanas había manifestado la intención de que Estados Unidos vuelva a tomar el control del Canal de Panamá. Además, advierten sobre el “afán de algunos” de revivir la Doctrina Monroe.

El documento publicado este viernes fue elaborado por los exdiplomáticos de la región que integran la Mesa de Reflexión Latinoamericana y, además, fue firmado por el expresidente de Panamá, entre 2004 y 2009, Martín Torrijos. También lleva la adhesión de 200 personalidades destacadas del ámbito académico y político.

La firma de Torrijos es significativa ya que es hijo del general Omar Torrijos Herrera, quien junto con el expresidente estadounidense, Jimmy Carter, selló el acuerdo que le devolvió el canal a los panameños. De esa manera, la voluntad de ambos países quedó plasmada en los Tratados Torrijos-Carter de 1977, que efectivizaron el traspaso del canal en 1999.

El sueño imperial de Trump: nueva geopolítica

Sobre los tratados, la Mesa de Reflexión Latinoamericana señala que le permitieron a Panamá alcanzar su “plena soberanía” y que fueron firmados luego de negociaciones pacíficas “como resultado de la incansable lucha del pueblo panameño”. Además destacan que el cumplimiento fue respetado por las “sucesivas administraciones norteamericanas”.

El documento señala que Panamá realizó una gestión “neutral de la vía interoceánica” y que “llevó adelante su ampliación (2006-2016), mediante la construcción de un tercer juego de esclusas que permite ahora el tránsito de buques de mayor calado y duplica su capacidad de carga. Estados Unidos, principal usuario de esa vía, lo sabe”.

“Han pasado 25 años y más de 350,000 tránsitos por el Canal bajo administración panameña. Panamá ha mantenido un canal seguro, eficiente y abierto a todas las naciones del mundo con absoluta igualdad y sin discriminación alguna, ni reclamos por parte de los usuarios” sostienen los expdiplomáticos en la carta.

Tras dar esos argumentos, los excancilleres denuncian que las declaraciones de Trump desconocen la realidad histórica y la tergiversan. “Sería impensable e inaceptable que la amenaza y la coerción se puedan convertir en nuevos instrumentos de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Enunciarlo así rememora la denominada Doctrina Monroe y advierte sobre el afán de algunos por revivirla”, alertan.

Finalmente, el escrito concluye: “Es irresponsable que, después del éxito de la firma y cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, el presidente Donald Trump pretenda situar el Canal de Panamá en una disputa geopolítica con China o que se utilicen argumentos en tal sentido que desconozcan la soberanía titular de Panamá sobre el Canal y su territorio”.



Las 200 adhesiones al rechazo de la amenaza de Donald Trump sobre el Canal de Panamá

