Fue al médico por dolor de oído y le encontraron algo que la espantó

Una mujer estadounidense acudió al médico por una molestia en su oído, la cual supuso que se relacionaba con los efectos de una vacuna contra la alergia que había recibido poco antes. Sin embargo, lo que hallaron los especialistas en su interior la dejó espantada.

Susie Torres, oriunda de Kansas City, se despertó y sentía golpeteos en su oreja, similares a la sensación que se tiene cuando entra agua en el oído. En un primer momento pensó que podía tratarse de algo sin importancia. "Me desperté el martes escuchando un montón de golpes y agua en mi oído izquierdo. Fue algo similar como cuando vas a nadar y queda toda esa agua en el oído", aseguró en declaraciones al sitio local WDAF-TV.

Esta es la araña que sacaron del oído de la mujer. Foto: Gentileza WDAF-TV.

Ante esta molestia que sintió, decidió acudir al médico para despejar las dudas. Allí, el doctor en un primer momento no podía determinar con claridad lo que tenía, pero un asistente de él si lo hizo y le indicó su diagnóstico: "Creo que tienes un insecto allí", le manifestó. El intruso en cuestión no era nada menos que una araña venenosa que se había refugiado en su interior.

Al constatar la presencia del arácnido dentro del oído de la paciente, el médico se reunió con otros profesionales de la salud para explicarles el caso que tenía: una araña ermitaña parda, altamente venenosa y también conocida como araña violinista se encontraba "alojada" en la mujer. En ese marco, procedieron a quitársela.

La mujer contó que ahora toma otras medidas para proteger sus oídos. Foto: Gentileza WDAF-TV.

Torres aseguró que no tiene idea cómo llegó el insecto a su oído, pero reconoció que ahora busca protegerse lo más que pueda. "Me puse unas bolas de algodón en las orejas, porque no tengo tapones para oídos. Me estoy sacudiendo la ropa y no pongo mi bolso en el piso. Soy un poco más cautelosa", precisó. Asimismo también confesó que, a raíz de lo que le sucedió, siente un extremo temor hacia los arácnidos.

La mujer contó a su vez que los médicos le detallaron que afortunadamente la araña no la había mordido, pero según el Departamento de Conservación de Missouri estos arácnidos pueden hacerlo tranquilamente si quisieran.

F.D.S./EA