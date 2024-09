Israel anunció que bombardeó los cuarteles centrales del grupo terrorista Hezbolá en Beirut. El vocero del Ejército, Daniel Hagari, dijo que fue un “ataque de precisión” y que el reducto estaba construido bajo edificios residenciales de la ciudad.

Eso, según el portavoz, confirma que la intención es "usar a los libaneses como escudos humanos”

Estos cuarteles "sirvieron como epicentro del terror de Hezbolá”, sostuvo el vocero del Ejército, al dar información sobre el ataque.

Afirmó que se tomaron "las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y que las familias israelíes puedan vivir en sus hogares de manera segura y protegida."

Aviones de combate israelíes llevaron a cabo este viernes varios bombardeos en el suburbio sur de Beirut, informaron los medios oficiales de Líbano, en tanto que reporteros de AFP señalaron fuertes explosiones en la zona de la capital.

La televisión libanesa mostró columnas de humo elevándose desde varios lugares de la región y las sirenas de ambulancias se oían en toda la ciudad.

Hezbollah declara una "batalla de ajuste de cuentas" con Israel y hay temores de una "guerra total"

El ataque se produjo poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu pronunciara sus discurso ante la Asamblea General de la Naciones Unidas, donde recibió abucheos y muchas personas se retiraron cuando comenzaba a hablar.

“Israel debe derrotar a Hezbolá. Ese grupo hizo que pueblos del norte de Israel se convirtiesen en ciudades fantasma. Preguntensé cuánto lo tolerarían ustedes si les pasara. He venido aquí a decirles que ya no lo toleraremos. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar a sus hogares”, el líder israelí.

“Hezbollah coloca misiles en escuelas y hospitales, pone en peligro a su propia población. No estamos en guerra contra el pueblo de Líbano, estamos en guerra contra Hezbolá”, dijo Netanyahu, y agregó: "Esta semana, las FDI destruyeron enormes porcentajes de cohetes de Hezbollah construidos con apoyo de Irán. Eliminamos a altos mandos y seguiremos degradando a Hezbollah hasta que se alcancen nuestros objetivos. Estamos decididos a eliminar la maldición del terrorismo”.

Primero fueron los pagers, después los walkie-talkies: ¿ahora vendrán por los marcapasos?

Volvió a hablar de una batalla "entre el bien y el mal" en la que "no tiene que haber equívocos".

"Nosotros nos defendemos a nosotros mismos pero también a todos ustedes”, le dijo a las delegaciones en la ONU. Y cerró con un reproche: “En este recinto (de la ONU) se pinta el bien como si fuese el mal y el mal como si fuese el bien

Israel: dos jefes de Hezbolá "eliminados"

Esta madrugadas, Israel anunció que dos terroristas de Hezbolá fueron eliminados. Identificó al jefe del Comando Aéreo de Hezbolá, ⁠Abbas Ibrahim Sharaf Ad-Din y a Hussein Hany, miembro de alto rango de la unidad de misiles de Hezbolá, cercano a Fuad Shukr.

"Estos terroristas eran fuentes de experiencia para la organización terrorista Hezbolá y, a lo largo de los años, lideraron diversas actividades terroristas y esfuerzos de construcción de fuerzas destinados a dañar al Estado de Israel", señalaron las fuentes.

