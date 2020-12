Suiza frena el segundo desconfinamiento

El Covid 19 no escapa en Suiza a la regla mundial que no tiene un comportamiento semejante en la totalidad del territorio de cada Estado. Las infecciones oscilan sin respetar las fronteras entre las regiones y países, y en una zona la hostilidad del germen patógeno puede ser diferente a otra vecina. La sede de la ONU en Ginebra, informó de 183 casos a lo largo de toda la crisis sanitaria.

Consejo Federal suizo, cuerpo colegiado de 7 miembros elegidos anualmente por el voto secreto de las cámaras legislativas que gobierna la Confederación Helvética, decretó hoy viernes el cierre a partir del martes próximo, y por un mes, de bares, salones de te, y restaurantes. Asimismo de centros deportivos, culturales o de esparcimiento. La medida apunta también a museos, bibliotecas, casinos, galerías, jardines botánicos, zoológicos, teatros y cines, no olvidando que estos dos últimos no se habían beneficiado con las aperturas del desconfinamiento.

A su vez, los grandes espectáculos deportivos podrán continuar desarrollándose pero siempre sin público. Las actividades deportivas para menores de 16 años, proseguirán sin embargo autorizadas, al igual que los entrenamientos al aire libre de hasta 5 personas de cualquier edad. Respecto a la venta de comidas y bebidas “para llevar” que los bares y restaurantes han venido intensificado durante la pandemia, perduraran sin alteraciones, ya sea en las puertas de sus establecimientos, o mediante el envío vía transportes propios o alquilados directamente al domicilio del cliente. Se mantienen incólumes todas las actividades de locales y especialistas en lo concerniente “al cuidado de le persona”: masajistas, centros de belleza, medicina china, peluqueros, pedicuros, y el tatuaje.

Los supermercados seguirán abiertos, no obstante que habrá mayores distancias a respetar entre las personas, y va a disminuir la cantidad de gente dentro del establecimiento al mismo tiempo. No sufrirán restricciones las ferias de venta abierta durante los fines de semana en plazas, parques y otros puntos al aire libre de frutas, verduras, fiambres, complementos alimenticios, artesanías y productos regionales o extranjeros, siempre con arreglo la protección individual utilizando las máscaras de rigor.

Pese a que la circulación del coronavirus no es uniforme en la geografía de los 26 Cantones que componen el Estado, el gobierno federal reprochó las limitaciones al aumento global de los contagios, significativos en la zona de habla alemana, la más poblada y de mayor superficie del territorio helvético, aunque también de acuerdo a un cálculo de los niveles de saturación hospitalaria, especialmente el del sector de cuidados intensivos en cada región linquística. Suiza ronda los 5000 nuevos casos diarios de Covid 19, con una centena de fallecidos cotidianos, y más de 200 nuevas hospitalización cada 24 horas, en el marco total de 8.500.00 habitantes.



El debate en un Estado federal donde los 26 Cantones suelen disponer de una notable autonomía, fue al parecer arduo y consumió una semana de secretos y filtraciones en la prensa, entre la capital federal, Berna, y las cabeceras urbanas cantonales. Según las tasas de contagio en cada uno de los cantones, sus gobiernos hicieron valer y podrán revindicar excepciones. Cuatro de ellos, de habla principalmente francesa, se acogen a esa posibilidad: Vaud, cuya ciudad emblemática es la conocida Lausana, mantendrá abiertos sus restaurantes; tal vez Ginebra haga lo mismo, o al menos va a intentar mantener una hora de cierre lo más respetuosa posible que las 23 horas de hoy día, haciéndola descender no más que las 19 horas; mientras que el Valais conserva abiertas sus codiciadas pistas de sky, al tiempo que Friburgo, cantón bilingüe francés- alemán, tendría la intención de no cerrar los fitness y los bowling.

A todo esto, el lunes que viene los Cantones francófonos (1.500.000 habitantes más o menos) ya han agendado un conclave de sus “ministros de salud”, para intentar consensuar posiciones comunes, para salvaguardar sus intereses particulares. En cualquier caso el gobierno federal, una vez transitado el feriado del 25 al 27 de diciembre que viene, va a llevar a cabo una primera evaluación de las medidas el 30 de diciembre de 2020, en vista de consolidar del objetivo principal de procurar hacer descender considerablemente la curva del coronavirus de aquí al 21 de enero de 2021.

(*) Desde Ginebra.