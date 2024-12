Jubileo 2025: el Papa Francisco abrió una Puerta Santa en la cárcel de Rebibbia en Roma

El jueves 26 de diciembre, por pedido expreso del Papa Francisco, se abrió la Puerta Santa de la cárcel de Rebibbia en la capital italiana. Es la primera vez en la historia papal que se realiza dentro de una institución de encierro, para ofrecer a los presos un signo concreto de cercanía. La ceremonia dio inicio al Jubileo 2025 y se le ha dado el nombre de “Peregrinos de la Esperanza” en el denominado como Año Santo.

El máximo representante del Vaticano estuvo acompañado por el obispo auxiliar de Roma, Benoni Ambarus y, en el interior de la prisión, pronunció su discurso ante trescientos reclusos y personal de la policía penitenciaria.

El Sumo Pontífice evocó al primer Jubileo del año 1300 y refirió a que, es la indulgencia la que “quiere expresar la plenitud del perdón de dios y no conoce confines, a través del Sacramento de la Penitencia y los signos de caridad y esperanza”.

El Papa Francisco en n la Iglesia del Padre Nuestro en la cárcel de Rebibbia

El Santo Padre saludo individualmente a los presos, hombres y mujeres que se encuentran cumpliendo sus condenas en el penal de Roma, como así también a los trabajadores de la cárcel de Rebibbia, quienes se congregaron en la Iglesia del Padre Nuestro para escuchar su alocución.

“Los corazones cerrados, esos duros, no nos ayudan a vivir. Por esto, la gracia de un Jubileo es abrir de par en par los corazones a la esperanza”, expresó el Papa Francisco.

En este sentido, el líder de la Iglesia Católica subrayó que “¡La esperanza no delude jamás! Es como un ancla. Piensen bien esto. También yo lo pensaba ,porque en los momentos malos uno piensa que todo está terminado, que no se resuelve nada. Pero la esperanza no desilusiona jamás.”

El Papa auguró a todos a “vivir un gran Jubileo” e insistió en que “el corazón cerrado se olvida de la ternura. También en las situaciones más difíciles, cada uno de nosotros. Mi augurio es de desearles mucha paz, mucha paz, Y todos los días rezo por ustedes”.

La liturgia fue sobria. La celebración fue sencilla y ordenada. Pienso en ustedes y rezo por ustedes. Y ustedes recen por mí. Gracias”, concluyó.

Jubileo 2025

Las otras tres Puertas Santas de Roma se abrirán el 29 de diciembre en San Juan de Letrán, el 1 de enero en Santa María la Mayor, y el domingo 5 de enero en San Pablo Extramuros. Sin embargo, no contarán con la presencia del Papa Francisco.

