"La crisis argentina golpea a Uruguay en el turismo"

Celina Hernandez

Daniel Martínez visitó esta semana Buenos Aires y se reunió con Alberto Fernández de cara a las elecciones presidenciales, que se celebrarán el 27 de octubre en ambos países. Con un 40% de intención de voto, el postulante del Frente Amplio afirmó en un mano a mano con PERFIL: “Hemos generado una amistad con Alberto. Si ambos ganamos, empezamos a trabajar en líneas de acción conjuntas entre Argentina y Uruguay”.

—¿De qué temas hablaron en la reunión con Alberto Fernández?

—El ha estado en casa tomando mate. Planteamos la complementariedad científico-tecnológica, porque los dos países somos nada solos. También el tema medioambiental, la calidad de las aguas del Río de la Plata. La idea es que hagamos una hoja de ruta, busquemos armonizar políticas, encontremos alternativas que no sean contaminantes. Vamos a trabajar proactivamente para beneficiar a nuestros pueblos.

—¿Se reunirá también con Mauricio Macri?

—Con Macri no tengo una relación, pero si ganara, aunque no parece ser lo que va a pasar, me reuniría. Si soy electo también me voy a reunir con Bolsonaro, aunque ahí sí me siento más que diametralmente opuesto en valores. A Macri le fue mal y eso implica que al pueblo argentino le fue mal, por lo tanto no me alegro. Los pueblos deciden y juzgan.

—¿Cómo impacta la crisis económica argentina en Uruguay y qué están haciendo para mitigarla?

—El impacto más grande es en el turismo. El año pasado se sintió y nos preocupa este año. Estamos desarrollando una serie de medidas para reducir cuestiones impositivas y de peaje. En algún momento entre Argentina y Brasil comportaban el 56% del comercio exterior uruguayo, hoy entre los dos hacen 22% y Argentina, un 7%. Uruguay ha diversificado mucho su oferta internacional, ha crecido mucho la exportación en diferentes mercados, lo cual hace que económicamente impacte menos, pero siempre afecta.

—En el pasado hubo roces entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez por las papeleras y el presidente de Uruguay incluso pidió asistencia militar a Estados Unidos. ¿Teme que Uruguay se vuelva a enfrentar con Argentina?

—Vamos a hacer lo imposible para que no haya enfrentamientos. Hoy por hoy los protocolos están acordados. Pero no se pidió nada, no fue así, lo desmiento. A veces se tergiversan las cosas. Es como lo de la salida “a la uruguaya” de la crisis, que decían que Alberto quería repetir lo del Partido Colorado. Hoy aclaró que lo que quiere repetir es el encare de reperfilamiento de la deuda que logró Uruguay y la salida de la crisis con crecimiento y distribución de riqueza, que es lo que hizo el Frente Amplio.

—Lacalle Pou podría ser apoyado por otros candidatos en un eventual ballottage. ¿Corre riesgo su triunfo en segunda vuelta?

—Hay que ver si la unión se da de esa forma, porque ha aparecido Manini Ríos, que Lacalle Pou quiere integrarlo. Ya pasó con Mujica y Tabaré Vázquez, que decían que iban a perder si votaba todo el mundo contra el Frente Amplio. Pero la gente después vota con su cabeza y su corazón, no vota lo que le dicen los líderes. Y en un ballottage se votan personas, no se votan partidos.

—Uruguay se mantuvo al margen del Grupo de Lima y salió del TIAR. Alberto Fernández dijo que, en caso de ganar, adoptaría una postura similar. ¿Qué espacio de negociación podría abrirse para resolver la crisis venezolana?

—La base de la postura de Uruguay es promover una salida que implica el respeto a la democracia y el total cumplimiento de los derechos humanos. Intervención para nosotros es mala palabra. Es un tema que tienen que resolver los venezolanos sin la tutela y mucho menos la intervención armada que puede generar un conflicto mucho más regional y embromado.

Lacalle Pou quiere debatir con otro formato

El candidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, dijo que, en caso de llegar a la segunda vuelta con Martínez, como apuntan las encuestas, quiere cambios en el debate que permitan mayor interacción entre los contendientes, con la posibilidad de hablar de temas sin previa agenda. El debate presidencial previo a la primera vuelta, que se realizó el martes 1º de octubre, se basó en cuatro temas acordados entre los comandos de Lacalle Pou y del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Si bien había espacio para réplicas, los candidatos no se podían interrumpir ni dialogar. “A mí no me gusta esa estructura de debate. Creo que cuando subís al ring, subís al ring”, dijo el candidato e hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle. “Si la ciudadanía opta por que Daniel Martínez y quien habla vayamos a un ballottage, anticipo que vamos a pedir que el debate sea abierto. Con un juez ahí, pero abierto”, dijo Lacalle Pou en declaraciones televisivas.

Quien es

☛ Daniel Martínez tiene 62 años y es ingeniero industrial mecánico.

☛ Fue intendente de Montevideo, presidente de la petrolera estatatal Ancap y ministro de Industria y Energía.

☛ Forma parte del relevo generacional dentro del Frente Amplio, dominado por los liderazgos de Tabaré Vázquez, 79 años, José “Pepe” Mujica, de 84, y Danilo Astori, de 79.

☛ Lidera los sondeos de cara a la primera vuelta, pero sería superado en ballottage.