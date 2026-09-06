La ultraderecha arrasó en Alemania y puso contra las cuerdas a Friedrich Merz

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) consiguió una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt y se convirtió en la fuerza más votada del estado. Con el escrutinio avanzado, el partido obtuvo alrededor del 44,3% de los votos, más del doble de lo que había conseguido en los comicios de 2021.

El resultado representa un fuerte golpe para la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz. El partido conservador, que gobernaba el estado y había obtenido el 37,1% de los votos en las elecciones anteriores, cayó hasta el 17%, según los resultados oficiales disponibles.

La elección también dejó a la AfD ante un escenario inédito: por primera vez, la formación de extrema derecha ganó una elección para un Parlamento regional alemán y quedó en condiciones de disputar la formación del próximo gobierno.

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AfD duplicó su resultado y quedó cerca de una mayoría propia

La magnitud del avance se observa al comparar los resultados con los de 2021. En aquella elección, la AfD había obtenido el 20,8% de los votos, mientras que la CDU había sido la fuerza más votada con el 37,1%.

Cinco años después, el escenario se invirtió por completo. La AfD pasó a superar el 44%, mientras que los conservadores perdieron aproximadamente la mitad de su respaldo.

La formación liderada en la región por Ulrich Siegmund quedó así muy cerca de conseguir una mayoría que le permitiría gobernar sin depender de otras fuerzas. Sin embargo, el resultado no significa que vaya a controlar automáticamente el Ejecutivo regional: la composición definitiva del Parlamento y las alianzas serán determinantes.

El resto de los partidos quedó muy por detrás. La Izquierda, el SPD y Los Verdes se ubicaron en torno al 9%, mientras que el BSW, la formación fundada por Sahra Wagenknecht tras su ruptura con Die Linke, consiguió superar por poco la barrera del 5% y entrar al Parlamento. El FDP, en cambio, quedó fuera.

El gran interrogante: ¿puede la AfD formar gobierno?

La victoria electoral no garantiza que Siegmund pueda convertirse en primer ministro de Sajonia-Anhalt. La principal dificultad para la AfD es que los partidos tradicionales mantienen su rechazo a formar una coalición con la formación ultraderechista.

El sistema político alemán establece una barrera electoral del 5% para acceder al Parlamento regional, por lo que el ingreso del BSW puede resultar decisivo para determinar qué combinaciones cuentan con los votos suficientes para gobernar.

La situación deja a la AfD con una posición de enorme fortaleza, pero también ante una negociación compleja. Si no consigue reunir apoyos suficientes, las demás fuerzas tendrán que intentar construir una mayoría alternativa para evitar que la formación de Siegmund llegue al Ejecutivo.

Por eso, el resultado abre una etapa de incertidumbre política en Sajonia-Anhalt: la AfD ganó las elecciones, pero todavía resta definir quién podrá gobernar.

Un duro golpe para Friedrich Merz

El resultado tiene una dimensión que excede ampliamente a la política regional. Sajonia-Anhalt es uno de los estados del este de Alemania donde la AfD logró construir una de sus principales bases electorales, y su triunfo refuerza la presión sobre el gobierno de Friedrich Merz.

La CDU gobernaba el estado desde 2002 y había conseguido una amplia victoria en 2021. La caída hasta alrededor del 17% constituye, por lo tanto, uno de los peores resultados de su historia reciente en la región.

El revés llega además en un momento delicado para el canciller, cuyo gobierno enfrenta cuestionamientos por la situación económica y tensiones dentro de su coalición. La líder nacional de AfD, Alice Weidel, aprovechó el resultado para reclamar elecciones federales anticipadas y sostuvo que el desempeño en Sajonia-Anhalt demuestra que su partido tiene un respaldo creciente a nivel nacional.

La dirigente incluso planteó que Merz debería abandonar la Cancillería antes de fin de año y presentó el resultado regional como un mandato para que AfD aspire a gobernar Alemania.

Por qué la AfD es tan fuerte en el este alemán

Para entender el resultado hay que mirar más allá de la elección y observar la historia reciente de Sajonia-Anhalt. El estado formó parte de la República Democrática Alemana (RDA) hasta la reunificación de 1990 y, como buena parte de la antigua Alemania oriental, atravesó profundas transformaciones económicas y demográficas después de la caída del régimen comunista.

La región sufrió procesos de desindustrialización, pérdida de población y migración de jóvenes hacia otras zonas del país. Aunque la situación económica mejoró en las últimas décadas, todavía existen diferencias importantes con otras regiones alemanas.

Alemania: la extrema derecha se hace fuerte y apunta a gobernar el Este

Un indicador permite dimensionar parte de esa brecha: en mayo de 2026, la tasa de desempleo de Sajonia-Anhalt era del 8,5%, según datos del organismo estadístico regional, mientras que dentro del propio estado algunas ciudades y distritos superaban el 10%.

Al mismo tiempo, los datos muestran que la situación no puede explicarse únicamente por un deterioro económico. El ingreso disponible por habitante alcanzó en 2024 los 26.297 euros, con un crecimiento interanual del 4,6%, según el Instituto de Estadística de Sajonia-Anhalt.

La AfD logró convertir, en buena medida, el malestar acumulado por las diferencias entre el este y el oeste en un discurso político centrado en inmigración, seguridad, identidad nacional y rechazo a los partidos tradicionales.

La inmigración y el rechazo a los partidos tradicionales

La AfD sostiene una línea especialmente dura contra la inmigración y plantea un fuerte endurecimiento de las políticas de deportación. También cuestiona el rumbo de la Unión Europea y mantiene posiciones favorables a un acercamiento con Rusia que la diferencian de las principales fuerzas del sistema político alemán.

Su crecimiento en el este del país se convirtió en una de las principales preocupaciones de los partidos tradicionales. La formación ya había mostrado una fuerte capacidad electoral en otros estados orientales y ahora consiguió transformar ese crecimiento en una victoria contundente.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución mantiene además una vigilancia especial sobre sectores de la AfD por sus posiciones extremistas. El partido es considerado por las autoridades de seguridad alemanas como una formación de extrema derecha, una cuestión que alimenta el debate sobre los límites que deben establecer las demás fuerzas para impedir su acceso al poder.

Una participación electoral más alta

Otro dato relevante de los comicios fue el aumento de la participación. Más de tres cuartas partes del electorado acudieron a votar, un nivel considerablemente superior al registrado en las elecciones regionales anteriores.

La mayor participación no impidió el avance de la AfD. Por el contrario, la formación consiguió ampliar de manera significativa su respaldo y consolidarse como la principal fuerza política del estado.

El resultado también muestra el retroceso de los grandes partidos que durante décadas dominaron la política alemana. La CDU, el SPD y Die Linke quedaron muy por debajo de los porcentajes que habían conseguido en elecciones anteriores, mientras que los Verdes lograron mantenerse en el Parlamento.

Un resultado que trasciende a Sajonia-Anhalt

La victoria de la AfD tendrá consecuencias más allá de las fronteras del estado. El partido utilizará el resultado para reforzar su argumento de que ya está en condiciones de disputar el poder a nivel nacional.

Las próximas elecciones federales están previstas para 2029, pero el resultado de Sajonia-Anhalt vuelve a poner a la extrema derecha en el centro del debate político alemán y aumenta la presión sobre Merz. Por ahora, el dato más contundente es electoral: la AfD pasó del 20,8% en 2021 a más del 44% en 2026, mientras la CDU cayó del 37,1% a alrededor del 17%.

LB/AF