Encuesta: el peronismo le saca una leve ventaja a La Libertad Avanza y muchos reclaman "un cambio"

A más de un año de las elecciones presidenciales y con la incertidumbre sobre si habrá PASO para la definición de los candidatos de algunos espacios políticos en la Argentina, la paridad entre oficlalismo y oposición sigue siendo una característica saliente. Una nueva encuesta realizada por la consultora Synopsis le otorga al peronismo apenas dos décimas sobre La Libertad Avanza.

La compulsa fue realizada a nivel nacional entre el 10 y el 18 de agosto, y abarcó a 1224 casos con un margen de error de +/- 2,8%. Allí se consultó sobre el cambio o la continuidad del modelo que propone el Gobierno de Milei.

En esta encuesta nuevamente la opción de un cambio vuelve a tomar relevancia. Así como en 2023 la población optó por un candidato presidencial disruptivo como Javier Milei luego de un gobierno como el de Alberto Fernández que atravesó la pandemia de Covid y diversos problemas como la alta tasa de inflación, nuevamente el pedido de un cambio de rumbo cobra fuerza.

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El 60,2% de los encuestados aboga por un cambio y supera con amplitud al 35,6% que eligió “darle continuidad a lo que está ocurriendo en el país”. Un 4,1% completa con “no sabe/no contesta”.

Ante la pregunta sobre “qué están más inclinados a elegir en el próximo comicio”, las respuestas varían mucho cuando se menciona la figura del líder libertario. La opción “Milei sí o sí”, consigue el 22,6% de respaldo y si se le agrega “Milei porque no hay otro”, logra otro 17,2% con lo que el piso del Presidente que aspira a ser reelecto por otro período rondaría, como en otras encuestas que se difundieron en los últimos días, cerca del 40% del electorado.

Claro que la oposición también es fuerte, un síntoma más de que la grieta sigue vigente. Un 43,1% se pronunció por “un opositor sí o sí” y otro 14,7% dijo que le gustaría “un opositor pero no hay”.

Paridad en el voto por espacio político

Cuando Synopsis planteó la puja electoral sin nombres propios, apelando a las diferentes fuerzas políticas, la diferencia fue ajustada. El peronismo se impone sobre La Libertad Avanza apenas por dos décimas: 35,7% a 35,5%.

“Si hoy fuesen las elecciones presidenciales, estaría más inclinado a votar…” se consultó y allí después de las dos fuerzas más elegidas se ubicaron la izquierda con un 7,1%, PRO con 6,1%, Provincias Unidas 2,4%, la opción Otro, 5,3% y el No sabe/No contesta con un 7,9%.

Cuando la pregunta fue orientada hacia la negativa, un 47,3 manifestó que “no quiere que gane LLA”, mientras que un 36,7% se inclinó en contra del triunfo de un eventual candidato del PJ.

La eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2027

El sondeo, además, indagó sobre la hipótesis de que Cristina Kirchner pueda ser una participante activa del acto eleccionario previsto para octubre del año que viene, más allá de su situación judicial actual que la mantiene bajo arresto domiciliario debido a la condena que sufrió en la Causa Vialidad y que le impide ocupar cargos públicos.

Ante el escenario “Más allá del impedimento judicial, ¿preferirías que Cristina fuera candidata?”, la expresidenta cosechó mayores adhesiones entre los votantes del PJ: ganó el sí con un 69,6% mientras que otro 23,7% se inclinó por el no.

En la general, el resultado fue el inverso ya que un 31,3% sostuvo que sí y un 63% que no.