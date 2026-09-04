Pablo Aimar apuesta a la tierra: así será Estancia Vicentina, el nuevo barrio boutique que se lanza en Río Cuarto

Pablo Aimar vuelve a poner un pie en su Río Cuarto natal, aunque esta vez lejos de las canchas. El exfutbolista y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina forma parte de la sociedad que lleva adelante Estancia Vicentina.

El emprendimiento es impulsado por una alianza estratégica entre la familia Mondino —que posee el 50% del paquete accionario—, la familia Aimar, con el 35%, y la familia Zizzias, con el 15%, bajo la administración del arquitecto Daniel Marconetto, titular de la empresa desarrollista a cargo. La propuesta está orientada a un segmento residencial premium de escala acotada y alto nivel de servicios.

“Estamos hablando de un desarrollo de 160 lotes, con superficies que van entre los 600 y los 1.000 m²”, explicó Marconetto. Y agregó: “Es un elemento fundamental que sea con pocos vecinos, por el tema de la seguridad y la prevención”.

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El proyecto se despliega sobre un predio de 60 hectáreas (18 de las cuales se urbanizan en esta primera fase). Además, el grupo inversor cuenta con tierras propias colindantes que permitirían triplicar la escala del desarrollo a futuro.

El loteo se ubica sobre el corredor de la avenida Presidente Perón, en el epicentro de la nueva conectividad que generarán la autopista en ejecución y el viaducto anunciado por el Gobierno provincial sobre dicha arteria, conectando de forma directa el este y el oeste de Río Cuarto.

Masterplan y equipamiento de primer nivel

Estancia Vicentina contará con dos ingresos principales: uno por calle Palestina y otro sobre avenida Presidente Perón.En el centro del predio se ubicará el clubhouse, cuya superficie proyectada se sitúa entre los 800 y 900 m², equipado con salones para eventos, gimnasio, pileta climatizada, espacios verdes con riego por aspersión y seguridad perimetral.

La lógica de Estancia Vicentina apunta a consolidar un perfil boutique diferenciado de las urbanizaciones multitudinarias, donde la escala acotada facilita tanto la interacción vecinal como el mantenimiento y el control interno.

La respuesta del mercado superó las estimaciones del fideicomiso: alrededor del 40% de los lotes ya fue colocado en preventa, impulsado por una rentabilidad proyectada del orden del 30% para los primeros inversores.

La comercialización contempla esquemas de financiación de hasta 48 meses, con un plazo de entrega fijado a 30 meses. “Venimos con un ritmo de venta muy acelerado por la confiabilidad que genera la empresa y los inversores. Creería que en el término de pocos meses se van a agotar las unidades”, sostuvo Marconetto.

Además, remarcó que el cronograma de ejecución no depende del ritmo de colocación de los lotes, ya que las obras avanzan de manera independiente gracias al respaldo patrimonial de los socios.

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En la actualidad, el desarrollo emplea a unas 40 personas en tareas de cerramiento perimetral, portales de acceso y movimiento de suelos, con la proyección de alcanzar los 100 trabajadores en los picos de obra.

Para el cierre de 2026, la hoja de ruta prevé lograr entre un 50% y 60% de avance en las redes de agua y cloacas, un 60% en la construcción del clubhouse y la finalización completa de los portales de ingreso.