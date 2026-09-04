Fuertes cuestionamientos de la oposición contra Milei por su mensaje sobre Malvinas: qué dijeron Taiana, del Caño, Bregman y otros políticos

Políticos de la oposición cuestionaron duramente al presidente Javier Milei por el discurso que dio este jueves a la noche, hablando del reclamo al Reino Unido por las Islas Malvinas, acusándolo de “prestar servicios para los Estados Unidos” y buscar “galtierizar su figura”, en referencia a Leopoldo Fortunato Galtieri, el último mandatario de la Dictadura militar que le declaró la guerra a Inglaterra.

Discurso de Leopoldo Galtieri en Plaza de Mayo

Los cuestionamientos de la oposición contra Milei por Malvinas

En su cuenta de X, el excanciller Jorge Taiana escribió: “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

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Y sumó: “Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del `Escudo de las Américas`, resulta peligroso. Las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya tienen previstas sanciones en las Leyes 26.659 y 26.915”.

Tras esa introducción, acotó: “Sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era Ministro de Defensa y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”.

También la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman ironizó sobre el discurso de Milei. “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

Su colega partidario Nicolás del Caño, por su parte, aseguró que "Milei quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña”.

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Y luego remarcó: “El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher, es un títere de Trump. Fuera ingleses de Malvinas. Fuera Yanquis de América Latina”.

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos “Carli” Bianco se sumó a la polémica escribiendo que “267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”.

Y añadió: “Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día. En estos meses, el proyecto avanzó sin obstáculos con una inversión prevista de US$1.800 millones, cerró su financiamiento, inició obras en las Islas y preparó el buque que le permitirá a Navitas producir unos 50.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarlo a 180 mil”.

Tras esa introducción, explicó: “El inicio de la producción está previsto para 2028. En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel. Tampoco avanzó sobre quienes hacen posible la explotación: aseguradoras, proveedores, financistas y bolsas en las que cotizan las compañías. La Argentina ya tenía una herramienta legal para actuar”.

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Y luego sumó: “La Ley 26.659 prohíbe participar, financiar o prestar servicios para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en nuestra plataforma continental y permite inhabilitar a quienes la infrinjan por hasta 20 años. En 2022, el Estado argentino aplicó esa ley contra Navitas y la inhabilitó por veinte años”.

Bianco advirtió que “si recién hoy, casi 9 meses después, Milei anuncia una medida administrativa, habrá que preguntarse por qué dejó pasar tanto tiempo mientras avanzaba un proyecto destinado a saquear nuestros recursos. ¿Será porque durante su gobierno se dedicó a expresar su admiración por Margaret Thatcher, recibir a Boris Johnson en la Casa Rosada, firmar el pacto Mondino-Lammy para cooperar con la potencia ocupante y aliarse incondicionalmente con Netanyahu?”.

Y luego señaló: “La defensa de nuestra soberanía en el Atlántico Sur exige responsabilidad e inteligencia estratégica. Exige anticiparse a los hechos y hacer valer las herramientas que tiene el Estado. Por eso estamos trabajando para que, a partir de diciembre de 2027, nuestro país se aboque a lo que tiene que hacer: romper el statu quo de la ocupación británica, elevar en todos los frentes el costo material, político, diplomático y simbólico de esa ocupación, desarmar el andamiaje económico y comercial que la sostiene y aumentar la presión bilateral, regional y global sobre el Reino Unido para que cumpla con el derecho internacional y ponga fin a la situación colonial en nuestro territorio”.

Hernán Reyes, miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI y exlegislador porteño, ironizó diciendo que “se viene el libertonacionalismo: sobreactuaciones de todo tipo, promesas de resistencia y delirios de grandeza”.

Y luego denunció que “no hay política exterior: hay obediencia a Trump, que, lógicamente, piensa en sus intereses y no en los nuestros. Milei no es creíble. Pero es el Presidente. Su postura no es seria, pero el tema es sensible. Con todo esto sobre la mesa, la política deberá actuar con responsabilidad e inteligencia, dar el debate y fijar posiciones que defiendan el interés nacional, sin caer en especulaciones de corto plazo. Las Malvinas son y serán argentinas”.

Por su parte, el diputado nacional Pablo Juliano, también usó la ironía para hablar del discurso de Milei: “Bienvenido a la defensa de la soberanía, señor presidente. Llega 3 años tarde”.

Y sumó: “Para ponerse al día primero le pedimos que: 1) Convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que usted mismo debe presidir (lleva más de 2 años sin funcionar); 2) Dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio; 3) Restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que su Presupuesto 2026 eliminó; 4) Y deje de desfinanciar nuestra presencia científica y logística en la Antártida. Garantice el abastecimiento y las obras de nuestras bases”.

Juliano cerró su mensaje escribiendo: “Respecto del proyecto de ley anunciado, lo estudiaremos con seriedad. Le pedimos al oficialismo un debate sereno. Sin empujones ni victorias pírricas. Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”.

HM