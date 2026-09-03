Malvinas: Milei ya grabó junto a su Gabinete el mensaje que se emitirá por cadena nacional

La escena fue montada cuidadosamente, replicando una foto que el Gobierno no exhibía desde el anuncio de la salida definitiva del cepo cambiario y el acuerdo con el FMI en septiembre de 2025. En el emblemático Salón Blanco de la Casa Rosada, rodeado por la primera plana de sus ministros y aliados legislativos clave, el presidente Javier Milei grabó un mensaje en formato de cadena nacional que se emitirá esta noche y cuyo contenido, guardado bajo siete llaves, girará exclusivamente en torno a un tema tan sensible como explosivo: el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Los primeros trascendidos sobre el mensaje indican que tendrá una duración menor a 20 minutos y que la grabación debió realizarse en dos oportunidades. Además, entre las novedades que podrían acompañar el anuncio aparece una posible carta de intención de Chile en respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Si bien desde el entorno presidencial desmienten que haya sido un manotazo improvisado, lo cierto es que el Presidente decidió usar a su favor un escenario geopolítico inesperado: las recientes y ambiguas declaraciones de su par estadounidense, Donald Trump. El líder republicano, que viene tejiendo una estrecha alianza con el libertario, cuestionó abiertamente a Londres y dejó entrever cierta disposición de la Casa Blanca a revisar su tradicional postura de neutralidad formal en la histórica disputa del Atlántico Sur.

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El mensaje de Milei será emitido por cadena nacional esta noche

El nuevo escenario internacional le abrió una ventana oportuna a la Casa Rosada para oxigenar la agenda pública, en medio de un clima local marcado por el freno al consumo. En la mesa chica de Milei buscaron canalizar el histórico sentimiento por las Malvinas para sumar un logro de peso a los resultados de gestión que el oficialismo busca exhibir. La estrategia, que ya se había analizado a principios de semana en reunión de gabinete, apunta a capitalizar el guiño del norte, respaldado además por la sintonía que la administración libertaria mantiene con Israel.

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El tablero interno: sanciones y proyectos de ley

Mientras la diplomacia y el relato oficial intentan hacer equilibrio, en los pasillos de Balcarce 50 resuenan medidas concretas. Una de las iniciativas que cobró más fuerza en las horas previas al anuncio apunta al envío inminente de un proyecto de ley al Congreso. El objetivo de esta movida sería aplicar sanciones mucho más severas a todas aquellas empresas multinacionales que operen dentro del territorio en disputa bajo las reglas de juego británicas.

Este endurecimiento legal no cae del cielo, sino que responde a una sumatoria de capítulos recientes. Por un lado, la polémica que generó el amarre del buque petrolero de bandera inglesa VS Promise en el puerto de Ushuaia. Por el otro, el conflictivo proyecto de extracción petrolera Sea Lion, impulsado por capitales ingleses e israelíes, una iniciativa que generó conflictos subterráneos debido al excelente vínculo actual entre el gobierno de Milei y la nación de Medio Oriente, que prefiere definir al asunto como “un tema estrictamente corporativo”.

Para la grabación de la cadena, que sufrió varias demoras logísticas y recién arrancó pasadas las 17:25 tras el regreso del Presidente de un viaje fugaz a Chile, se convocó al núcleo duro del oficialismo. Además de figuras inamovibles como Karina Milei, Diego Santilli y el canciller Pablo Quirno, el atril contó con Martín Menem y la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. Desde las sombras, el "triángulo de hierro" comunicacional integrado por Santiago Caputo, Adrián Ravier y Fabián Fernández supervisó un mensaje que promete subir la temperatura diplomática,.

TC/MSS