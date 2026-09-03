El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la disputa por las Islas Malvinas y evitó confirmar si su gobierno mantendrá el respaldo histórico al Reino Unido frente al reclamo de soberanía argentino. Sus declaraciones volvieron a poner el foco sobre la posición estadounidense en el conflicto y alimentaron las expectativas del Gobierno de Javier Milei.

Trump fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura frente a la cuestión Malvinas y respondió de manera evasiva. En lugar de ratificar el apoyo a Londres, sostuvo que su administración revisaba sus posiciones y recordó el contexto de la guerra de 1982.

La respuesta se produjo en medio de las crecientes diferencias entre Washington y Londres por la política de defensa y el grado de participación británica en los conflictos internacionales impulsados por Estados Unidos. En ese marco, la cuestión Malvinas volvió a quedar vinculada a una disputa más amplia entre ambos aliados.

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Malvinas: la carta de Trump para presionar al Reino Unido que Milei busca capitalizar en Argentina

La postura de Trump resulta relevante porque Estados Unidos mantuvo históricamente una posición de reconocimiento de la administración británica sobre las islas, aunque formalmente sostuvo una política de neutralidad respecto de la soberanía. Durante la Guerra de Malvinas, Washington terminó alineándose con el Reino Unido y brindó apoyo a Londres.

La oportunidad que observa el Gobierno de Milei

Para la administración de Javier Milei, cualquier modificación de la postura estadounidense podría representar un movimiento diplomático de enorme relevancia. El Gobierno considera la recuperación de las Islas Malvinas como un objetivo permanente y sostiene que debe alcanzarse mediante la vía diplomática.

El propio Milei reaccionó rápidamente a las declaraciones de Trump y calificó lo ocurrido como un hecho de fuerte importancia para la causa Malvinas. El Presidente destacó que se trata de una cuestión central para la Argentina y anticipó que el tema sería analizado dentro del Gobierno.

La situación adquiere todavía mayor relevancia por el vínculo que Milei construyó con Trump desde el inicio de su gestión. La cercanía política entre ambos mandatarios convirtió a Washington en uno de los principales aliados internacionales de la Casa Rosada.

Sin embargo, la eventual revisión estadounidense no supone, por ahora, un cambio concreto en el escenario de soberanía. El Reino Unido mantiene su posición de que las islas son británicas y rechaza cualquier negociación sobre la soberanía, mientras que la Argentina sostiene su reclamo histórico y reclama la reanudación de las negociaciones.

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En ese contexto, el principal interrogante pasa por determinar hasta dónde está dispuesto a avanzar Trump. Una eventual presión de Washington sobre Londres podría modificar el escenario diplomático, aunque una cosa es revisar la postura estadounidense y otra muy diferente es que Estados Unidos respalde explícitamente la soberanía argentina.

El oficialismo busca capitalizar la señal política de Trump, pero deberá esperar para saber si se trata de una definición circunstancial vinculada a las actuales tensiones entre Estados Unidos y el Reino Unido o si efectivamente representa el comienzo de un cambio en la política de Washington hacia las Malvinas.

Por ahora, las declaraciones del mandatario estadounidense abrieron una puerta que hasta hace poco parecía cerrada. Para Milei, el desafío será convertir esa eventual oportunidad diplomática en un respaldo concreto sin abandonar la estrategia de negociación pacífica que el Gobierno sostiene para la cuestión Malvinas.

RG