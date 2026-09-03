El presidente de Chile, José Antonio Kast, viajó este miércoles al extremo sur del país en un gesto para reafirmar la soberanía sobre la región en el marco del revuelo que generaron declaraciones argentinas sobre el Estrecho de Magallanes. Desde la ciudad de Punta Arenas, donde exhibió un despliegue militar con fragatas y aviones de combate, el mandatario aseguró: “Argentina no tiene, ni tendrá jamás soberanía sobre el estrecho de Magallanes”.

Fue en la previa de su encuentro bilateral con Milei en el palacio de La Moneda, previsto para las 12 de este jueves, en el marco del Foro Madrid, tras una serie de cruces diplomáticos durante los últimos diez días. La tensión reciente se debe a los dichos del jefe de la Fuerza Aérea de Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien sostuvo en podcast: "Magallanes, el sur, Drake, todo eso es soberanía".

Los desafíos de la soberanía argentina en el sur, entre Gran Bretaña y Chile por el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake

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En un contexto donde el reclamo por las islas Malvinas se potencia como vector electoral, las palabras del militar incomodaron del otro lado de la cordillera, y motivaron una queja formal de la Cancillería chilena. Paralelamente, la Casa Rosada ajusta los detalles para una cadena nacional enfocada en la cuestión de las islas Malvinas y la soberanía en el Atlántico Sur.

Sin embargo, en su discurso desde la capital de la provincia de Magallanes, José Antonio Kast le bajó el tono al conflicto: aclaró que no exigirá a su par argentino que derogue un decreto de redacción firmado por Alberto Fernández en 2021 que llama al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como espacios de "control compartido". .

El senador Moreira, sobre Milei: "Mientras más le exijamos, más se va a negar"

La controversia actual remite al Decreto 457/2021. El biministro Claudio Alvarado y el titular de Defensa, Fernando Barros, señalaron que existe un texto listo para la anulación, al que solo le falta la firma del jefe de Estado argentino. Sin embargo, el vicepresidente del Senado chileno, Iván Moreira, consideró que el trámite no se llevará a cabo: “Tengo información de que él no lo va a firmar”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, voló a Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes, para reafirmar la soberanía chilena sobre el extremo sur.

Moreira aseguró públicamente que dispone de informes reservados provenientes de colaboradores de la administración de la nación vecina. Apuntó además que la personalidad del mandatario argentino dificulta la aceptación de solicitudes directas por parte de las autoridades de Chile. "Dada su personalidad efectista, histriónica, mientras más nosotros le exijamos, más él va a estar en una posición negativa”, dijo, en alusión a Milei.

El Gobierno argentino desacredita al brigadier Valverde

La Cancillería argentina adoptó medidas destinadas a mitigar el posible conflicto. El texto ratificó que la postura de Buenos Aires se ajusta estrictamente a las pautas fijadas en los convenios internacionales vigentes entre ambos estados.

La presentación de la Cancillería argentina omitió referencias explícitas a los planteos del brigadier general Gustavo Javier Valverde. Paralelamente, el Ministerio de Defensa argentino estableció un canal de comunicación directo con su contraparte chilena a fin de disipar recelos.

El antecedente del conflicto por el Beagle marca las relaciones bilaterales

El diferendo se encuadra en una larga lista de discusiones territoriales que ambos estados encauzaron mediante herramientas pacíficas de negociación bilateral, pero que llevaron a la Argentina y a Chile al borde de la guerra en 1978.

En 1978, la Argentina y Chile estuvieron a horas de desatar un conflicto armado por la soberanía en el canal de Beagle, que une los océanos Atlántico y Pacífico.

El Tratado de Límites de 1881 fijó la jurisdicción de la totalidad del estrecho bajo el control del Estado de Chile. Posteriormente, la mediación papal de Juan Pablo II culminó con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, el cual ratificó el principio bioceánico básico en la delimitación austral.

La actual administración de Santiago considera que aquellos acuerdos históricos clausuraron definitivamente cualquier discusión en torno a la vía marítima patagónica.

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