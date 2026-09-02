Chile hace un fuerte despliegue militar en Magallanes, previo a la cumbre entre Kast y Milei

El presidente de Chile, José Antonio Kast, encabezó este miércoles 2 un importante despliegue militar en Magallanes, donde supervisó ejercicios de la Armada destinados a poner a prueba la capacidad de respuesta de las fuerzas chilenas en la zona austral. La actividad incluyó maniobras tácticas, operaciones antisubmarinas, abordajes, reaprovisionamiento de buques y ejercicios con fuego real.

Kast participó de la actividad desde la fragata Capitán Prat, acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en jefe de la Armada chilena, almirante Fernando Cabrera. Desde esa embarcación siguió las distintas etapas de un operativo que buscó evaluar las capacidades de las unidades desplegadas en la Zona Austral.

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El despliegue adquirió especial relevancia por el momento en que se realizó. Las maniobras se desarrollaron en Magallanes, una región estratégica para Chile, apenas un día antes de que Kast reciba a Javier Milei en Santiago. El mandatario argentino viajará a Chile este jueves 3 para participar del Foro de Madrid y mantener un encuentro bilateral con su par chileno.

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Aunque los ejercicios militares habían sido programados con anterioridad, su realización quedó atravesada por la reciente tensión entre Argentina y Chile en torno al Estrecho de Magallanes. En ese contexto, la presencia del presidente chileno junto a las principales autoridades de Defensa y a una parte importante de la flota naval funcionó también como una señal de la relevancia que Santiago le asigna a la zona.

Cómo fue el despliegue militar de Chile en Magallanes

La demostración estuvo dividida en cuatro etapas. La actividad involucró a distintas unidades de la Armada chilena y permitió mostrar de manera conjunta capacidades que van desde la guerra antisubmarina hasta las operaciones de abordaje y combate. El objetivo declarado fue evaluar el nivel de preparación y coordinación de las fuerzas destinadas a operar en el extremo austral del país.

El despliegue se produjo además después de los ejercicios Jaukén 2026, que habían reunido a agentes del Ejército y de la Armada en la Región de Magallanes. Las maniobras, previstas dentro del calendario de entrenamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, incluyeron actividades en territorio continental, islas y canales australes.

En paralelo a la actividad militar, Kast desarrolló durante su visita a Magallanes una agenda política y territorial. Se trató de su primer viaje presidencial a la región y estuvo acompañado por reuniones con autoridades locales y actividades vinculadas con la gestión del gobierno en el extremo sur.

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El contexto diplomático convirtió, sin embargo, al viaje en una visita de particular sensibilidad. El gobierno chileno y la administración de Javier Milei intentaron encauzar la controversia generada en torno al Estrecho de Magallanes, mientras Santiago espera que Buenos Aires avance con una modificación normativa que considera pendiente.

El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, aseguró que la situación estaría próxima a resolverse y afirmó que la Argentina ya tendría preparado un nuevo texto para que sea firmado por Milei. Según explicó, las autoridades argentinas habrían reconocido que las declaraciones que originaron la última controversia fueron producto de un error o una confusión.

Fragata Capitán Prat

Barros también señaló que mantuvo conversaciones con su par argentino, el teniente general Carlos Alberto Presti, quien le habría pedido paciencia mientras avanzaba el proceso. El funcionario chileno sostuvo que, una vez que las autoridades argentinas ratifiquen institucionalmente la posición sobre el estrecho, la discusión quedaría cerrada.

La expectativa está puesta ahora en la reunión que mantendrán Kast y Milei este jueves. El encuentro se producirá apenas unas horas después de la demostración militar en Magallanes y podría incluir entre sus temas la situación del estrecho y la cuestión normativa que ambos gobiernos buscan resolver.

De esta manera, el despliegue naval quedó ubicado en medio de dos señales simultáneas. Por un lado, Chile exhibió sus capacidades militares en una región considerada estratégica, con su presidente al frente de las maniobras. Por otro, los gobiernos de los países vecinos mantienen abierta una instancia política para evitar que la nueva controversia afecte la relación bilateral.

RG/ML