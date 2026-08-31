Más de 100 diputados de distintos espacios respaldan un proyecto para convertir a Malvinas en Símbolo Nacional

El bloque policlasista y transversal de 104 diputados nacionales, encabezado por el justicialista Nicolás Trotta, presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar a las Islas Malvinas Símbolo Nacional de la República Argentina y reforzar su presencia en distintos ámbitos de la vida pública. A su vez, el proyecto también incluye a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, y plantea que los archipiélagos sean considerados un “factor de Unión Nacional”.

Se apoya en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, en línea con el respeto por el modo de vida.

Ahora bien, el mapa oficial provisto por el Instituto Geográfico Nacional, de uso obligatorio junto a la leyenda "Las Malvinas son argentinas", deberá emplazarse de forma permanente. Porque la idea es que esa imagen no quede limitada a las fechas vinculadas con la cuestión Malvinas, como el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, o el 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas.

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Para eso, el proyecto establece que el símbolo deberá exhibirse en edificios y dependencias del Estado nacional, embajadas y consulados argentinos, establecimientos educativos de jurisdicción nacional, aeropuertos y medios de transporte nacionales.

Además, propone incorporarlo en pasaportes, sitios web, documentos electrónicos y comunicaciones institucionales del Estado.

El proyecto consiguió un respaldo transversal dentro de la Cámara de Diputados, 104 legisladores de diferentes espacios políticos y provincias firmaron la propuesta. Entre ellos aparecen nombres como Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto, Gisela Scaglia, Oscar Zago, Marcela Pagano, Natalia de la Sota, Paula Penacca, Juan Grabois, Nicolás Massot, Cecilia Moreau, Agustín Rossi, Jorge Taiana, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Hugo Yasky y Juan Marino, entre otros.

Según Trotta, ese acompañamiento representa un punto de encuentro entre sectores que mantienen fuertes diferencias sobre otros temas de la agenda nacional. “Podemos discutir muchas cosas sobre el presente y el futuro de la Argentina, pero hay una convicción que nos reúne: las Malvinas son argentinas”, sostuvo el diputado.

A su vez, el proyecto plantea que la declaración funcione como un homenaje permanente a los 649 argentinos que murieron durante la Guerra de Malvinas, a quienes fallecieron posteriormente y a los veteranos que participaron del conflicto.

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Qué pasa con los mapas digitales y la inteligencia artificial

Esta iniciativa también incorpora la cuestión tecnológica y plantea que la defensa de la soberanía argentina alcance a los mapas digitales, sistemas de geolocalización e inteligencia artificial utilizados por el Estado.

Según el proyecto, los sistemas de inteligencia artificial desarrollados, contratados o utilizados por organismos estatales deberán respetar la cartografía oficial bicontinental argentina y las denominaciones argentinas de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Además, el Estado deberá relevar periódicamente cómo representan esos territorios las plataformas digitales de mapas, navegación y geolocalización y, cuando corresponda, solicitar que sean rectificadas.

El proyecto también contempla la participación de la sociedad civil. Para eso, crea el sello “Empresa/Organización comprometida con la Memoria y la Soberanía Nacional”. Adhesión que sería voluntaria y gratuita y estaría destinada a empresas, clubes, federaciones deportivas y organizaciones sociales que quieran incorporar el símbolo y participar de acciones.

Uno de los puntos novedosos de la iniciativa es la incorporación de un código QR en las representaciones físicas del símbolo.

Al escanearlo, cualquier persona podría acceder a un sitio oficial con información sobre la historia de la ocupación británica de 1833, la cartografía oficial argentina, documentos diplomáticos, resoluciones de las Naciones Unidas y testimonios de veteranos y familiares de los soldados argentinos muertos durante la guerra.

MV/MSS