El diputado nacional Aldo Leiva contó cómo fue la agresión que recibió de diputados libertarios: "Me trataron de payaso"

El legislador chaqueño por Unión por la Patria explicó el trasfondo del tenso episodio ocurrido en el recinto, donde la molestia por una insignia sobre la causa Malvinas desencadenó los agravios de sus pares oficialistas. En un mano a mano exclusivo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Leiva apuntó contra el "doble rasero" de La Libertad Avanza, criticó con dureza el blanqueo y la inasistencia presidencial a la Casa Rosada, y defendió su estilo directo al llevar al Congreso la voz del interior

Aldo Leiva es un dirigente político perteneciente al Partido Justicialista Unión por la Patria y actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Chaco, veterano de la guerra de Malvinas. Fue combatiente del Regimiento 4, convirtiéndose en el primer soldado de dicha contienda en ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Se vio lo que sucedió anoche. ¿Qué le pasó? ¿Qué sentimiento le hizo saltar de su banca y que sea incontenible la reacción?

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Bueno, el tema tiene que ver con una agresión que recibí por parte de dos diputados libertarios, entre ellos el más notable, el diputado Mayoraz, quien por la vestimenta que llevaba me trató de payaso y de tener un "patriotismo berreta". Intenté que la Presidencia me diera la palabra, pero no lo hice. Por eso me acerqué al estrado y eso fue, en definitiva, lo que pasó. Pero el fondo de la cuestión tiene que ver con lo siguiente, o al menos es lo que yo pienso: a veces, a los libertarios —que son especialistas en trolls, en bots y en pagar millones de pesos en publicidad que salen de los argentinos y argentinas para estos personajes que desde una computadora se dedican a descalificar— les molesta mucho que un humilde militante del interior del país pueda decirles las cosas que sienten muchísimos argentinos y argentinas. Saben que cuando yo uso la palabra, más allá de las descalificaciones que siempre hacen hacia mi persona, no me callo y trato de transmitir lo que la gente siente.

Perdóneme, Aldo. Yo lo veo ahí vestido de traje y corbata, con un uniforme absolutamente tradicional. ¿Por qué lo acusaban de estar vestido de payaso? No entiendo.

No, no le gustaba la estampa de las Malvinas, de la bandera. Esa bandera, si usted mira bien, tiene estampada la copia de la bandera que exhibieron los jugadores en el Mundial.

Ah, ahora comprendo.

En el frente y en la espalda tenía estampado: "Las Malvinas son argentinas". En ese contexto, es una cuestión que a ellos los incomoda muchísimo, porque es de público conocimiento lo que viene sucediendo con el buque inglés que amarró en Ushuaia y lo del embajador de Estados Unidos, que en estos días pasó todos los límites en la intromisión con la cooperativa neuquina. Por ahí no soy de tener términos difíciles, porque no es mi característica, ni aprendí ni me interesa. Entonces trato de transmitir esa cuestión y a ellos les molesta muchísimo. Por ejemplo, en mi exposición —que por ahí es la que no trasciende tanto— yo me preguntaba qué pasa con un docente o con cualquier trabajador que falta uno o dos días a su trabajo: se le descuenta. Ni hablar si durante diez días no se sabe dónde está, o si durante 45 días no va a su trabajo: seguramente no solamente va a ser despedido, sino que va a ser descalificado por ellos, marcándolo y escrachándolo. Ahora, con el presidente, durante diez días nadie sabía qué estaba haciendo y durante 45 días no fue a su lugar de trabajo, porque su lugar de trabajo es la Casa de Gobierno. Después tratan de explicar que trabajaba en Olivos. A ver, ¿qué trabajo hizo en Olivos aparte de cuidar a los perros, escuchar ópera o ponerse a charlar con su hermana? Porque, en verdad, en estos diez días que desapareció y los 45 días que no fue a trabajar, el país está en una situación donde el presidente, que es la principal autoridad, debiera estar al frente de las cuestiones que son urgentes. Bueno, esa forma que tengo yo a ellos les molesta notablemente.

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Comprendo, comprendo.

Lo mismo le dije respecto a la inocencia fiscal. Le digo que para mí es delincuencia fiscal, porque es un traje a medida para los lavadores y para los contrabandistas. Yo no tengo ninguna duda de que muchos de ellos, a través de terceros, son los que van a participar de lo que le permite esta nueva ley. Seguramente van a aparecer jubiladas que les van a prestar el nombre o testaferros que les van a permitir blanquear a ellos mismos la plata de la corrupción. Entonces, eso les molesta, porque tienen un lenguaje muy técnico y siempre son muy cuidadosos a la hora de exponer. Lógicamente les molesta que, a veces, con un gesto —en este caso, con una insignia del Mundial— se pueda dar un mensaje muy fuerte para los intereses que ellos representan.

Clarísimo, Aldo. Queríamos transmitirle a nuestro público lo que sucedió ayer y conocer su opinión. Le agradecemos su predisposición, le mandamos un abrazo y seguimos en contacto.

Como siempre, a disposición. Un abrazo a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias.

MEG