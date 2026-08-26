Fuerte cruce por el voto de Aldo Leiva: Moreau acusó a Menem de impedirle expresarse

El diputado nacional por Chaco Aldo Leiva (Unión por la Patria) quedó este miércoles en el centro de un fuerte cruce entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la legisladora Cecilia Moreau, durante una votación vinculada con la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La discusión se produjo cuando los diputados votaban un apartamiento del reglamento solicitado por Juan Marino, de Unión por la Patria, para intentar incorporar al debate un proyecto que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

En medio de la votación nominal, llegó el turno de Leiva y comenzaron los problemas para registrar su posición. Mientras desde la Presidencia se lo había mencionado inicialmente como abstención, el chaqueño intentaba aclarar que su voto era afirmativo, pero su micrófono no estaba habilitado.

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Fue entonces cuando Moreau intervino desde su banca. “Presidente, ahora está prendido el micrófono. Si no está prendido el micrófono, no queda asignado en sistema, lo tiene que consignar por Secretaría”, reclamó la diputada, antes de insistir en que Leiva pretendía votar afirmativamente.

“Está impidiendo la voluntad de expresarse a un diputado”

El intercambio comenzó a subir de tono cuando Menem decidió continuar con el llamado al resto de los legisladores mientras se intentaba resolver lo que hasta ese momento parecía un inconveniente técnico de Leiva.

“Está impidiendo la voluntad de expresarse a un diputado”, cuestionó Moreau desde su banca. Y agregó: “Es una vergüenza lo que están haciendo”.

Menem retomó luego el turno del legislador chaqueño y le pidió que encendiera el micrófono de su banca. “Diputado Leiva, es para votar, no es para un discurso”, le advirtió el presidente de la Cámara. “Es que no hay discurso, presidente”, respondió desde el recinto.

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“Igual tiene que decir sí o no, diputado. No es tan complejo”, insistió Menem mientras manipulaba constantemente el botón para habilitar el audio. Cuando finalmente pudo escucharse al chaqueño, el intercambio volvió a tensarse. “Usted me tiene que prender”, respondió Leiva en referencia al micrófono.

Menem volvió a reclamarle que se limitara a manifestar el sentido de su voto: “Exprese el sentido de su voto. Sin discurso político. Vamos”. Finalmente, Leiva votó afirmativamente y su posición quedó incorporada antes del cierre de la votación.

Una votación que mostró los números de la oposición

El episodio ocurrió durante el intento de distintos bloques opositores por incorporar a la sesión el tratamiento de la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, impulsada por Marino junto con Natalia de la Sota y acompañada por legisladores de diferentes espacios.

La iniciativa apunta a extender hasta fines de 2027 la emergencia vigente, que actualmente alcanza hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla expresamente la posibilidad de una prórroga por un año.

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El apartamiento finalmente no consiguió la mayoría especial necesaria para habilitar el tratamiento inmediato, aunque obtuvo 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. Al tratarse de un apartamiento del reglamento se requerían tres cuartos de los votos, por lo que la propuesta no fue incorporada a la sesión.

El resultado, de todas maneras, dejó otro dato político para la oposición: los 133 votos favorables superan los 129 necesarios para alcanzar el quórum en una futura sesión y abren la posibilidad de que los bloques que acompañaron el planteo vuelvan a impulsar el tema mediante una convocatoria propia.

La emergencia nacional en discapacidad fue establecida por la Ley 27.793 hasta fines de 2026 y la propia norma autoriza su extensión por un año adicional.