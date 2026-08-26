Fenómeno de El Niño: Nación transfirió bienes de la Aduana de Corrientes y Misiones para asistencia social

El Estado nacional autorizó la transferencia sin cargo de un importante lote de mercaderías de rezago aduanero a favor de la Agencia Federal de Emergencias (AFE). La medida, dispuesta por la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, busca destinar insumos básicos incautados para la asistencia social directa y la prevención de contingencias climáticas por el fenómeno de El Niño.

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La resolución se ampara en el artículo 4º de la Ley N.º 25.603, normativa que exige poner a disposición del Poder Ejecutivo alimentos, ropa de cama, calzado, artículos de higiene y medicamentos decomisados en los pasos fronterizos. Los cargamentos provienen de las delegaciones aduaneras de Corrientes, Goya (Corrientes), Bernardo de Irigoyen, Oberá y Posadas (Misiones).

Plan preventivo ante El Niño y fortalecimiento del Sinagir

La entrega de los suministros responde a un pedido formal de la AFE, organismo que opera bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Los bienes serán asignados prioritariamente a la ejecución del "Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027", orientado a articular la respuesta operativa frente a las eventuales inundaciones y crecidas provocadas por el fenómeno de El Niño.

Adicionalmente, el equipamiento servirá para aprovisionar a brigadas nacionales, cuerpos de bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y administraciones locales que integran el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

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Controles de la Anmat y prohibición de venta

Debido a la naturaleza de los materiales, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) intervino de manera directa sobre los depósitos de las aduanas de Corrientes y Oberá. Tras los peritajes de salubridad, el organismo certificó que los insumos están aptos para su distribución y consumo humano.

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La cesión impone restricciones legales rigurosas: las entidades receptoras tienen estrictamente prohibida la comercialización o venta de los productos por un plazo mínimo de cinco años. Asimismo, la AFE dispone de 10 días para notificar el retiro de los depósitos y un margen de 90 días hábiles para presentar la aceptación definitiva de los materiales, bajo apercibimiento de dar por cancelada la transferencia.