Misiones asegura la aplicación de la vacuna que previene el VPH

La provincia de Misiones informó que garantiza para las y los misioneros la gratuidad de la vacuna nonavalente Gardasil 9, como parte de una estrategia preventiva fundamental para reducir enfermedades asociadas al Virus del Papiloma Humano (VPH) como el cáncer de cuello uterino.

"Se trata de una vacuna obligatoria que forma parte del Calendario Nacional de Vacunación en niños y niñas de 11 años. Mientras en otras provincias se provee la vacuna cuadrivalente, que protege frente a cuatro tipos de VPH, Misiones garantiza una protección más amplia con la vacuna nonavalente, que cubre nueve cepas del virus. Se trata de una diferencia concreta en el alcance de la prevención, que refleja una decisión de gestión orientada a brindar mayor cobertura y protección", indica un comunicado oficial.

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Vacuna contra el VPH

"Esta política pública pone la prevención del cáncer cervicouterino como prioridad en el ámbito de salud provincial. Se trata de un medicamento de alto valor no solo económico, ya que la vacuna oscila entre $300 mil y $500 mil, sino también en materia preventiva si se considera que ese tipo de cáncer es la tercera causa de mortalidad en mujeres por cáncer en Argentina", precisa el documento.

"En el marco del debate por el Presupuesto Provincial 2027, el Ministro de Salud Pública Héctor González destacó que, mediante la disponibilidad de esta herramienta, el sistema sanitario destina recursos a anticiparse a estos cuadros y también sostiene la atención de pacientes que necesitan medicación y tratamientos especializados", detalla el texto.

Se trata de una inversión estratégica que realiza la provincia ya que, según explicaron desde Salud Pública, el tratamiento para personas que ya están atravesando un cáncer de cuello de útero incluye medicación de mayor valor aún: “un paciente con cáncer en estadio 3 o 4 puede demandar aproximadamente $400 millones”, explicó el ministro.

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Prevención del VPH

Actualmente, más de 150 personas están transitando esos estadios oncológicos en Misiones. A su vez, el sistema público provincial organiza su atención a través de seis zonas de salud y 19 áreas programáticas, con una red integrada por 51 hospitales y 368 Centros de Atención Primaria de la Salud.

El debate por el Presupuesto Provincial 2027 contempla el 23,99% del presupuesto provincial para la finalidad Salud. El objetivo principal es sostener los recursos humanos, la infraestructura, el equipamiento y la tecnología del sistema. Además, la cartera sanitaria proyecta profundizar la descentralización de la atención para ampliar la capacidad de respuesta en las distintas zonas de Misiones.

Fuente: Gobierno de Misiones.