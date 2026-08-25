Conmoción en Corrientes por la muerte de un operario despedido tras el cierre de la hilandería Alal

Profunda conmoción atraviesa a la comunidad correntina de Goya tras conocerse la muerte de Silvio Ortíz, un extrabajador de 62 años de la hilandería Emilio Alal, quien había liderado los primeros reclamos laborales tras el cierre definitivo de la planta en enero.

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El operario contaba con más de 30 años de servicio en la firma textil, una de las industrias emblemáticas de la provincia de Corrientes, que dejó a más de 200 familias en la calle tras cesar sus operaciones operativas a comienzos de año.

Deterioro de salud y la angustia por el desempleo

Según el testimonio de sus excompañeros de trabajo, el impacto de la desocupación afectó gravemente la salud de Ortíz. David González, también despedido de la fábrica, relató que si bien en un principio participó activamente de las manifestaciones, debió alejarse por recomendación médica.

"Estaba muy sobrepasado", explicó González, quien detalló que en este último período el hombre sufrió un principio de accidente cerebrovascular (ACV) y debió ser internado.

El extrabajador vinculó la decisión de Ortiz de quitarse la vida al cuadro de angustia sostenida con la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral, tras haber desarrollado prácticamente toda su vida adulta dentro de la hilandería.

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"En Goya no hay fuentes laborales, así que son pocos los compañeros que están trabajando y el resto se amaña", alertó a radio Sudamericana.

Ante la vulnerabilidad económica en la que quedó la familia de Ortíz, sus excompañeros iniciaron una campaña de colaboración financiera.

El impacto del cierre industrial en la economía local

La paralización definitiva de la hilandería Emilio Alal en enero pasado respondió a un severo deterioro de sus condiciones operativas. En aquel momento, la administración de la empresa emitió un comunicado oficial donde responsabilizó a la política económica nacional y a la apertura de las importaciones de textiles y prendas provenientes de Asia.

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Desde la firma señalaron que la contracción del mercado interno, la caída del poder adquisitivo, el ingreso de ropa usada y la suba de los costos energéticos y financieros volvieron inviable la producción nacional, desencadenando el despido masivo de su personal en Corrientes.