Llega el equipamiento para el armado de la primera planta de Mass Timber en Corrientes

La radicación de la primera planta de madera masiva o Mass Timber en la localidad de Gobernador Virasoro comenzó a consolidarse de forma definitiva. El proyecto industrial dará un paso clave con el arribo del equipamiento técnico necesario para el montaje de la fábrica.

Corrientes tendrá la primera planta de "Mass Timber" del país tras un desembolso de u$s 20 millones

"Estamos a la espera de que en los próximos días llegue la primera carga de importación de la empresa Cambium Timber, que es la firma que se va a instalar en Virasoro", confirmó el director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia de Corrientes, Adolfo Escobar Damus.

El funcionario precisó que la infraestructura se traslada en contenedores que serán desconsolidados progresivamente para el armado de la planta.

Ampliación operativa del Puerto de Corrientes

En paralelo al avance industrial en el interior provincial, la administración logística registra un incremento sostenido en sus operaciones. El titular del área remarcó que el Puerto de Corrientes atraviesa un período de alta demanda, con la plazoleta de acopio trabajando a su máxima capacidad.

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Para responder a este flujo de mercaderías, se formalizó una obra de expansión en la terminal marítima. "Se agrandó un espacio que era un estacionamiento ocioso y ahora pasa a ser parte de la plazoleta fiscal. Esto nos genera una capacidad para 132 contenedores aproximadamente, lo que nos va a permitir tener mayor acopio y cargar un volumen superior en los convoyes", explicó Adolfo Escobar Damus, aunque aclaró que se gestiona un mayor nivel de escala de los buques cargueros para optimizar la salida de la producción.

Impacto de la altura del río y la licitación de la Hidrovía

Respecto a las variaciones en el caudal del río Paraná, desde la Dirección de Puertos aclararon que el puerto capitalino mantiene su operatividad continua debido a su dragado natural. No obstante, las dificultades principales residen en los tramos críticos de la vía navegable.

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En ese sentido, el funcionario valoró la reciente adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la firma belga Jan De Nul, empresa que operará la ruta fluvial por un plazo de 25 años. "Entendemos que con esta licitación comenzará a trabajar la empresa para garantizar la navegabilidad durante los 365 días del año", concluyó.