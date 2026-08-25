Zdero presiona por la Ley de Reiterancia y el PJ cuestiona el alcance de la reforma

El bloque Chaco Puede buscará llevar este miércoles al recinto la Ley de Reiterancia, una reforma del Código Procesal Penal que propone dar mayor peso a la acumulación de causas al momento de definir una prisión preventiva, tras varios meses de debate en comisión.

El enfrentamiento escaló cuando el gobernador Leandro Zdero acusó a la oposición de bloquear el proyecto y aseguró que sus adversarios están “siempre del lado de los delincuentes”. Con esa definición, el mandatario intentó instalar una división política alrededor de la iniciativa: de un lado, quienes respaldan mayores herramientas para mantener detenidas a personas que acumulan procesos; del otro, quienes cuestionan el alcance jurídico de la reforma.

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Qué quiere cambiar el oficialismo

El proyecto que encabeza el expediente legislativo fue presentado por el radical Carim Peche en septiembre de 2024, aunque posteriormente se incorporaron otras seis iniciativas sobre la misma materia. El despacho de mayoría de Chaco Puede plantea modificaciones a los artículos 276 y 289 del Código Procesal Penal y la creación de un nuevo artículo 289 bis.

El punto central es la prisión preventiva. La propuesta define la reiterancia como la situación de una persona imputada en una causa que, simultáneamente, tiene otro u otros procesos penales abiertos en los que también fue imputada.

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Ese antecedente podría ser considerado por jueces y fiscales, junto con otros elementos como el riesgo de fuga o la posibilidad de entorpecer la investigación, para decidir una detención preventiva.

La reforma también enumera otros indicadores de riesgo procesal, entre ellos antecedentes de rebeldía o pedidos de captura, incumplimiento de restricciones judiciales, intentos de eludir a la Justicia, utilización de armas, hechos cometidos con violencia, participación de varias personas o el suministro de una identidad falsa.

Reiterancia no es reincidencia

Uno de los aspectos centrales del debate es la diferencia entre reiterancia y reincidencia. Para ser reincidente debe existir una condena penal anterior. La reiterancia, en cambio, puede alcanzar a una persona que acumule distintos procesos aunque todavía no haya recibido una sentencia condenatoria firme.

Precisamente allí aparece uno de los principales cuestionamientos al proyecto: la existencia de otra causa no implica por sí misma que una persona haya cometido otro delito, ya que continúa alcanzada por el principio de inocencia.

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Además, la figura tampoco es completamente ajena al sistema procesal chaqueño. El actual artículo 289 ya menciona la “reiteración de actividad delictiva” como uno de los elementos que pueden analizarse al determinar la existencia de peligro procesal.

El oficialismo sostiene que la legislación actual resulta insuficiente y pretende darle al concepto una incidencia mucho más concreta en las decisiones sobre prisión preventiva.

El PJ: “La reiterancia ya existe”

La oposición cuestiona justamente ese argumento. La diputada justicialista María Pía Chiacchio Cavana sostuvo que “la reiterancia ya existe en el Chaco” y reclamó al oficialismo que precise cuál de los distintos proyectos acumulados pretende convertir en ley.

Desde el peronismo también rechazan que la discusión sobre inseguridad pueda reducirse a una modificación del Código Procesal Penal. Cavana planteó que deben analizarse además los recursos disponibles para fiscales y jueces, los tiempos de las investigaciones y la capacidad del sistema penitenciario. “La puerta giratoria no se combate solamente cambiando una ley”, sostuvo.

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El diputado Santiago Pérez Pons también respondió a las acusaciones del gobernador y negó que el bloque justicialista se oponga a discutir el tema. “Es mentira. Los desafío a que vayamos ya a votar”, afirmó, al tiempo que reclamó mejoras salariales para la Policía, inversión carcelaria y mayor velocidad en los procesos judiciales.

La estrategia de Zdero para instalar la discusión

El Gobierno provincial convirtió la iniciativa en uno de los principales ejes de su agenda de seguridad. Matkovich encabezó reuniones con legisladores oficialistas y sostuvo que la gestión necesita “una legislación que acompañe y respalde” las políticas del Ejecutivo.

También hubo encuentros con vecinos de Villa Don Alberto, La Liguria y Don Santiago para explicar el proyecto. En La Liguria, un grupo de residentes reunió unas 230 firmas para reclamar su aprobación.

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La estrategia oficial busca asociar la reforma con el combate a la denominada “puerta giratoria”, expresión utilizada para describir casos de personas que son detenidas por nuevos hechos luego de haber recuperado la libertad en otros procesos.

El debate también generó objeciones fuera de la disputa partidaria. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura advirtió sobre las implicancias que podría tener una utilización más amplia de la prisión preventiva, tanto por el principio de inocencia como por la situación de las cárceles y comisarías de la provincia. Desde el oficialismo responden que el proyecto no convierte automáticamente en culpable a una persona por tener más de una causa, sino que habilita a considerar esa circunstancia al analizar los riesgos procesales.