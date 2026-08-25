Dos camionetas robadas, patentes falsas y una fuga a los tiros: seis sospechosos en Ruta 11

Una camioneta negra, otra blanca y un Volkswagen Vento circulaban por la Ruta Nacional 11 cuando, cerca de las 10.30 de este lunes, evitaron un control policial en María Sara y aceleraron en dirección a Resistencia. La maniobra desató un operativo que se extendió por distintos puntos del Chaco y terminó revelando que dos de esos vehículos eran buscados por robos cometidos en Buenos Aires.

El procedimiento dejó cuatro hombres detenidos, otros dos prófugos y tres vehículos secuestrados. La investigación busca establecer ahora qué relación existía entre los seis involucrados, por qué se desplazaban presuntamente de manera coordinada y cuál era el destino de las camionetas.

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Una SW4 robada y una búsqueda de 200 hectáreas

El primer vehículo localizado fue una Toyota SW4 SRX blanca, alcanzada cerca del kilómetro 975 de la Ruta 11, en jurisdicción de Basail. Antes de ser detenidos, sus dos ocupantes abandonaron la camioneta y corrieron hacia una zona de monte.

La inspección del rodado aportó uno de los primeros indicios relevantes: la patente A6921LG que llevaba colocada no pertenecía a esa camioneta. Los policías verificaron entonces su número de chasis y establecieron que pesaba sobre la SW4 un pedido de secuestro vigente desde el 6 de agosto, solicitado por la Comisaría Octava de la Ciudad de Buenos Aires.

La búsqueda de los fugitivos involucró a diferentes unidades de la Policía del Chaco y a Gendarmería Nacional. También intervino la División VANT de Inteligencia Criminal, que desplegó drones con cámaras convencionales y térmicas sobre unas 200 hectáreas próximas al Aeroclub Chaco. Hasta el último informe oficial, los hombres no habían sido encontrados.

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Dentro de la SW4 se levantaron además cuatro muestras para peritajes. El perro antinarcóticos Tayzon inspeccionó la camioneta, aunque el procedimiento no arrojó presencia de estupefacientes.

La Hilux que cruzó Resistencia y terminó bajo disparos policiales

Al mismo tiempo se desarrollaba el tramo de mayor riesgo de la persecución. Una Toyota Hilux SRX negra atravesó diferentes sectores de Resistencia mientras era seguida por los efectivos y posteriormente consiguió volver a la Ruta 11 para continuar su fuga hacia el norte.

Según la reconstrucción policial, el vehículo circuló por barrios de la zona sur y las inmediaciones del canal Quijano y luego avanzó hacia Margarita Belén. También habría conseguido superar el puesto caminero de La Balanza antes de continuar hasta la zona de La Leonesa.

La persecución terminó cerca del kilómetro 1046. La Policía informó que, una vez en un sector en el que no había terceros expuestos, los agentes utilizaron sus armas reglamentarias y efectuaron disparos hacia la parte trasera y los neumáticos de la camioneta. La Hilux terminó fuera de control sobre la banquina y sus ocupantes descendieron e intentaron continuar la fuga a pie.

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Ambos fueron reducidos e identificados como Rubén Antonio Martínez, de 59 años, y Lucas Yoel Mendoza, de 27, domiciliados en Formosa.

Al revisar la camioneta, los investigadores encontraron la misma irregularidad que en la SW4 blanca: la patente colocada no correspondía al vehículo. El número de chasis permitió establecer su verdadera identificación y comprobar que tenía un pedido de secuestro activo por un hurto denunciado en Temperley, partido de Lomas de Zamora, desde el 22 de agosto, apenas dos días antes de que fuera interceptada en Chaco.

La fiscal Lilian Beatriz Irala dispuso la aprehensión de Martínez y Mendoza por presunto encubrimiento, resistencia y atentado contra la autoridad y daños a bienes del Estado. También se secuestraron tres teléfonos celulares.

Un Vento y otros dos formoseños detenidos

La Policía todavía tenía que localizar al tercer vehículo visto al comienzo del operativo. Se trataba de un Volkswagen Vento que también habría evitado un control de Caminera y fue finalmente interceptado cerca del kilómetro 1041, en la zona de La Leonesa.

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En el automóvil viajaban Matías Hernán Fariña, de 34 años, y Federico Aranda, de 30, ambos con domicilio en Formosa. Los agentes secuestraron el Vento y otros tres celulares. A diferencia de las camionetas, no se informó que el automóvil tuviera un pedido de secuestro vigente.

Fariña y Aranda quedaron involucrados inicialmente en actuaciones por presunta resistencia y atentado contra la autoridad. Los investigadores intentan determinar además si viajaban junto con los ocupantes de las camionetas y qué función habría cumplido el automóvil dentro del desplazamiento.