Yacyretá lanzó "Impulso Y": cómo es el programa de formación para profesionales del NEA

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) presentó la primera edición del Programa "Impulso Y", una iniciativa de inserción y capacitación dirigida a jóvenes talentos egresados de universidades del Noreste Argentino (NEA). El proyecto busca vincular el conocimiento académico con la práctica operativa en la Central Hidroeléctrica Yacyretá.

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La propuesta fue articulada junto a tres casas de altos estudios de la región: la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional Resistencia. Su meta principal es garantizar la transferencia generacional de conocimientos técnicos y captar el semillero profesional local.

Carreras convocadas y proceso de selección

La convocatoria está orientada a recientes graduados con destacado desempeño académico en Agrimensura e Ingeniería (en sus ramas Mecánica, Eléctrica, Electricista, Electromecánica, Electrónica, Industrial, en Sistemas, Civil y Geográfica).

El proceso de admisión, diseñado por el área de Recursos Humanos de la EBY, incluirá un assessment presencial con dinámicas grupales, evaluaciones individuales y entrevistas directas con los responsables de las dependencias técnicas. Quienes resulten seleccionados se integrarán durante doce meses a sectores clave como Operación, Mantenimiento, Obras, Hidrología, Gestión Ambiental y el programa Aña Cuá.

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Módulos de capacitación y sistema de mentorías

El programa de formación intensiva se estructurará a lo largo de un año en cuatro etapas correlativas: inducción institucional, rotaciones por áreas estratégicas, especialización técnica asignada y la presentación de un proyecto final de mejora continua.

Un pilar central del esquema será el acompañamiento mediante mentorías a cargo de los especialistas más experimentados de la generadora energética. A través de este intercambio, los participantes profundizarán conocimientos en esquemas presupuestarios, sistemas de gestión y la operatividad técnica de la Central Hidroeléctrica Yacyretá.