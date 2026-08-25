El programa IPS Móvil realizó cerca de 1.400 atenciones en más de 30 municipios correntinos

El programa IPS Móvil, perteneciente al Instituto de Previsión Social de la provincia, cerró su análisis cuatrimestral con un total de 1.374 atenciones distribuidas en más de 30 municipios. La iniciativa pública mantuvo un ritmo de demanda en constante ascenso: registró 310 asistencias en abril, 367 en mayo, 325 en junio y alcanzó su pico máximo en julio con 372 gestiones concretadas.

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Dentro del mapa provincial, la localidad de Esquina encabezó el acumulado de trámites con 261 intervenciones, seguida por Paso de los Libres con 209 y Monte Caseros con 201. En el desglose mensual, Esquina lideró la demanda en los meses de abril (67) y junio (70), mientras que Paso de los Libres concentró el mayor volumen en mayo (64) y julio (65).

Descentralización y equidad territorial en la provincia

El despliegue territorial incluyó el arribo de las oficinas móviles a comunas como Colonia Liebig, Loreto, San Carlos, Yapeyú y Concepción.

La estrategia se encuentra enmarcada en el Plan Integral de Visitas Territoriales del IPS, impulsado por el Gobierno de Corrientes para avanzar en la modernización de la administración pública y garantizar una gestión previsional más ágil.

El dispositivo busca evitar que los beneficiarios deban trasladarse largas distancias para realizar sus consultas. Mediante el trabajo coordinado con los gobiernos locales, la provincia complementa la atención presencial con jornadas de capacitación a los municipios en herramientas digitales, con el objetivo de optimizar la vinculación técnica y acelerar los expedientes.

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Alcance de los operativos durante el mes de julio

Durante el último mes del cuatrimestre, las unidades itinerantes brindaron atención personalizada de 8:00 a 12:00 horas en un total de 22 comunas correntinas.

Entre las localidades abordadas se encontraron Mburucuyá, San Luis del Palmar, Sauce, Curuzú Cuatiá, Empedrado, San Lorenzo, Paso de los Libres, Santa Ana, Concepción, Santa Rosa, Alvear, La Cruz, Bella Vista, Santa Lucía, Yapeyú, Ituzaingó, Colonia Liebig, San Carlos, Gobernador Virasoro, Mariano I. Loza, Perugorría y Esquina.