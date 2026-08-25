Río Paraná: "La parte más crítica es la pesca clandestina de paraguayos en territorio argentino"

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes se encuentra desplegando operativos de fiscalización marítima y terrestre para combatir la caza furtiva, la pesca ilegal y el abigeato. El titular del área, Agustín Portela, expuso la complejidad que se vive en los límites fluviales y el trabajo articulado que realizan con otras provincias y fuerzas de seguridad.

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"Hoy la parte más crítica que tenemos es el control de la pesca clandestina de los paraguayos en territorio argentino", afirmó el funcionario provincial, marcando la preocupación por la afectación directa a la fauna íctica sobre el río Paraná.

Operativos fluviales con Santa Fe y tensión en la frontera internacional

Uno de los ejes del plan de fiscalización radica en las zonas limítrofes. Recientemente se concretaron controles conjuntos entre Esquina y Empedrado con inspectores de Santa Fe, desplegando hasta seis lanchas para fiscalizar a pescadores comerciales santafesinos que operan en jurisdicción correntina sin la autorización correspondiente.

Sin embargo, el escenario más complejo se localiza en la frontera norte, concretamente en el tramo comprendido entre Paso de la Patria, Yahapé, Itá Ibaté e Itatí. En este sector se detectaron importantes maniobras de pesca furtiva por parte de navegantes paraguayos que extraen lotes de entre 20 y 60 dorados y bogas en aguas argentinas.

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"No hay una participación ni una colaboración de la gente de Paraguay para nada. Todo lo contrario, hay cierto grado de agresividad hacia los controles y esto es la parte que hoy más nos está preocupando", advirtió Portela a Radioactividad.

Combate al abigeato y plan de contingencia por El Niño

En materia terrestre, el organismo provincial trabaja junto a la Policía Rural y de Islas (PRIAR) y los fiscales ambientales de la provincia para fiscalizar cotos de caza y frenar el robo de ganado. "El abigeato es una organización delictiva prácticamente, no es un simple robo de ganado", aseveró el director, destacando una reducción de casos gracias al accionar coordinado con productores locales.

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Por otra parte, ante las previsiones meteorológicas del fenómeno de El Niño, la provincia estructuró un plan de contingencia bajo la coordinación del ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard. Como parte de la emergencia hídrica, se adquirieron jaulas para el rescate y traslado de fauna silvestre, al tiempo que las alertas tempranas permitieron a los ganaderos retirar a tiempo sus animales de las zonas de islas.