El Niño se fortalece: advierten que podría alcanzar una intensidad muy fuerte a fin de año

Los principales organismos meteorológicos globales e instituciones técnicas de la región NEA confirmaron el fortalecimiento del fenómeno El Niño y proyectan que podría alcanzar un desarrollo "fuerte o muy fuerte" hacia fines de 2026. Ante este panorama, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), la Administración Provincial del Agua (APA) Chaco y la Universidad Federal de Santa María (Brasil) publicaron la Nota Técnica Conjunta Nº 4/2026, donde recomiendan a los municipios extremar la preparación de sus sistemas de respuesta.

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El documento técnico advierte que, de acuerdo con las estimaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe más de un 90% de probabilidades de que el evento mantenga una categoría elevada durante la primavera de 2026 y el verano 2026-2027.

Sin embargo, los expertos aclararon que la intensidad climática del fenómeno no implica necesariamente inundaciones automáticas ni impactos de magnitud récord en el territorio.

Los especialistas remarcaron que el foco de seguimiento no está en la continuidad del evento sino en sus variables: la duración, los momentos de concentración de las precipitaciones y la respuesta de las cuencas que alimentan al sistema Paraná-Paraguay.

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Dos escalas de monitoreo para las gestiones locales

La actualización de agosto exige a las administraciones municipales prestar atención a dos factores simultáneos para prevenir emergencias:

Escala local (precipitaciones): se enfoca en las lluvias intensas sobre el territorio provincial y zonas aledañas. Acumulaciones de agua en pocas horas pueden causar anegamientos urbanos, fallas en el drenaje y corte de caminos, aun cuando los cauces principales mantengan niveles normales.

Escala de cuenca (ríos aportantes): contempla el comportamiento independiente de los ríos Iguazú, Alto Paraná y Paraguay. Un repunte del Iguazú genera crecidas rápidas en pocos días, mientras que el Alto Paraná aporta caudales voluminosos a mediano plazo y el Paraguay lo hace de forma progresiva. La combinación de estos aportes impacta en el tramo del Paraná medio, cerca de la zona del Gran Resistencia.

En ese contexto, la nota incluye simulaciones del sistema europeo GloFAS/Copernicus que proyectan una recuperación progresiva de los caudales hacia fin de año, ubicando los valores centrales en categorías de caudal alto entre noviembre y febrero. No obstante, remarcan que estos datos no representan una alerta operativa de inundación sino una referencia para la planificación.

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Orientaciones y tareas preventivas en municipios

Frente a la evolución de los indicadores oceanográficos y atmosféricos, las instituciones aconsejan a las intendencias utilizar el tiempo previo para adecuar la infraestructura y los protocolos de emergencia.

Entre las medidas prioritarias destacan la limpieza y verificación de canales, sumideros, alcantarillas y estaciones de bombeo, la revisión de defensas, terraplenes y vías de acceso, así como el relevamiento de la población expuesta y la logística de asistencia.

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Finalmente, los equipos técnicos aconsejaron establecer rutinas diarias de consulta de los avisos expedidos por el SMN, la APA Chaco, el Instituto Nacional del Agua (INA) y los organismos de Defensa Civil, incrementando la frecuencia del monitoreo si se registran lluvias copiosas en las altas cuencas.