Subsidio a la luz en zonas cálidas: cómo impacta en Corrientes y cuántos usuarios se benefician

En el marco de las gestiones en la Capital Federal, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este martes de una reunión clave con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, autoridades de la Secretaría de Energía y mandatarios del Norte Grande. Tras más de una hora de debate, las partes cerraron un acuerdo histórico para fijar tarifas diferenciales de energía eléctrica destinadas a atenuar el impacto estival.

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El entendimiento redefine los bloques de consumo con subsidios estatales durante el período estival comprendido entre noviembre y abril. Para la categoría de Zonas Muy Cálidas, el beneficio se incrementa de 300 a 550 kW/h, mientras que para las Zonas Cálidas la cobertura subsidiada pasa de 150 a 300 kW/h.

En el territorio provincial, la medida alcanzará de manera directa a cerca de 187.000 usuarios, según estimó Juan Pablo Valdés.

"El Norte necesita una tarifa energética diferenciada que contemple las realidades y asimetrías de nuestras provincias", afirmó el mandatario al término del encuentro.

Además, aseguró que "el compromiso y el diálogo con el Gobierno nacional nos permiten dar pasos concretos en un reclamo histórico que se traduce en un alivio directo para el bolsillo de los correntinos".

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La propuesta responde a un planteo unificado formulado en la última cumbre de gobernadores en Posadas, sustentado en las altas temperaturas del verano y la falta de acceso al gas natural en gran parte de las provincias norteñas, situación que obliga a depender exclusivamente del suministro eléctrico.

Tras la firma del acta, el ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó: "En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios en zonas cálidas. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible".

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En esa misma línea, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ponderó la celeridad en la resolución de la demanda: "En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Demostramos que cuando hay diálogo, Nación y provincias pueden dar respuestas concretas a la gente".

Tras la ratificación del acuerdo, los equipos técnicos del Ministerio de Economía de la Nación y las carteras energéticas provinciales coordinarán los esquemas de instrumentación administrativa para la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario.