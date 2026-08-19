Nación y gobernadores del Norte Grande acordaron avanzar con subsidios para zonas cálidas

El reclamo que los gobernadores del Norte Grande llevaron la semana pasada a la Casa Rosada dio este martes un paso clave: el Gobierno nacional y las provincias acordaron avanzar en una redefinición de los subsidios energéticos para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas, con el objetivo de contemplar el mayor consumo de electricidad que enfrentan los hogares del norte argentino durante el verano.

La reunión se realizó en el Ministerio de Economía y estuvo encabezada por el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Participaron los gobernadores Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Carlos Sadir, de Jujuy. También formaron parte del encuentro la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y equipos técnicos de las diez provincias del Norte Grande.

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Zdero: “El Norte empieza a ser escuchado”

Después del encuentro, Zdero celebró el entendimiento y lo presentó como un avance sobre una demanda que las provincias de la región sostienen desde hace años. “Un reclamo histórico del Norte empieza a convertirse en realidad. Logramos el consenso para avanzar en una nueva definición de los subsidios energéticos para las zonas cálidas y muy cálidas”, afirmó el gobernador chaqueño.

Y agregó: “Después de años de reclamarlo, el Norte empieza a ser escuchado. Esto también es federalismo. Nos sentimos promotores y protagonistas de esta trascendente decisión que beneficiará a miles de chaqueños”.

El planteo tiene como argumento central las diferencias climáticas entre las regiones del país. Durante los meses más calurosos, las provincias del NEA y NOA registran un fuerte incremento del consumo eléctrico debido principalmente al uso intensivo de equipos de refrigeración, por lo que los mandatarios reclaman que esa realidad sea incorporada al esquema nacional de subsidios.

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Caputo confirmó que habrá una nueva propuesta

Tras la reunión, Caputo confirmó que existe consenso político para modificar el actual sistema. “Consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, señaló el ministro de Economía.

El funcionario agregó que Nación y las provincias acordaron trabajar conjuntamente para avanzar con la implementación “lo antes posible”. Santilli, por su parte, remarcó que el acuerdo se produjo menos de una semana después de que los gobernadores formalizaran nuevamente el planteo durante la reunión del Norte Grande realizada en Posadas.

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El encuentro de este martes se extendió durante casi cuatro horas y permitió alcanzar un principio de acuerdo político, aunque todavía no se conocieron públicamente los detalles definitivos del nuevo régimen, como los niveles de consumo que serán subsidiados, el porcentaje del beneficio, los hogares alcanzados o la fecha exacta de entrada en vigencia. Esa etapa quedará ahora en manos de los equipos técnicos de Nación y las provincias.

Un reclamo que Chaco quiere resolver antes del verano

La discusión había adquirido especial urgencia para Chaco ante la proximidad de los meses de mayor demanda energética. Horas antes de la reunión, el Gobierno provincial había anticipado que Zdero llevaría a Nación el pedido de una respuesta que permitiera reconocer las particularidades de las provincias con temperaturas extremas.

El debate también se cruza con la discusión nacional por el régimen de Zonas Frías. Los gobernadores del Norte buscan que el criterio utilizado para reconocer el mayor gasto energético de los hogares ubicados en regiones de bajas temperaturas tenga un correlato para aquellas provincias donde, durante varios meses del año, el calor extremo obliga a incrementar sustancialmente el consumo eléctrico.