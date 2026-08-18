Las familias argentinas que cuentan con asistencia financiera para el pago de los aranceles escolares ajustan sus calendarios económicos para el mes de agosto. El programa de Vouchers Educativos 2026, liquidado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es un alivio clave para la clase media al amortiguar los costos del sistema educativo en las escuelas privadas.

La medida busca evitar que el sobreendeudamiento de los hogares perjudique de forma directa el derecho a la educación de los niños y adolescentes.

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Sin embargo, el Estado nacional no absorbe ni condona la deuda acumulada: las instituciones educativas conservan la facultad de reclamar el cobro de los aranceles atrasados a los adultos responsables según los contratos de prestación firmados.

Vouchers educativos agosto 2026

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell señaló: “Como hemos planteado públicamente, con el programa de los vouchers educativos todos aquellos que asisten con sus chicos a escuelas de 75% de aporte o más, que son escuelas de aranceles bajos, reciben una mitad de este subsidio específico. La idea es transferir el monto que equivale a la mitad de los aranceles que están pagando en su institución de la jornada simple”.

Una de las modificaciones principales de la normativa que se introdujo para el ciclo lectivo del corriente año, establece que las familias que mantengan cuotas impagas con el colegio no perderán el beneficio otorgado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

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Requisitos para cobrar el voucher educativo en agosto de 2026 y quienes acceden

Para continuar recibiendo este subsidio a la demanda escolar hasta fin de año, las familias beneficiarias deben mantener el cumplimiento de las siguientes condiciones socioeconómicas e institucionales:

- Tope de ingresos familiares: El grupo familiar no puede superar el equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Con la pauta salarial de referencia fijada en $357.800, el techo del ingreso familiar para conservar el subsidio se ubica en $2.504.600.

- Aporte estatal del colegio: Los estudiantes deben concurrir a escuelas privadas que cuenten con al menos un 75% de subvención o aporte estatal.

- Regularidad escolar: Mantener la condición de alumno regular en los niveles inicial, primario o secundario.

- Datos validados: Contar con DNI argentino o residencia legal mínima de 2 años, tener los datos filiales actualizados en ANSES y registrar un CBU activo en la cuenta de Mi Argentina / Mi ANSES.

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Vouchers educativos

El Ministerio de Capital Humano acostumbra oficializar el cronograma definitivo en el transcurso del mes. No obstante, siguiendo el esquema operativo de los períodos anteriores, la acreditación de la asistencia económica comienza durante la tercera semana del mes.

- Inicio estimado de cobro: A partir del martes 18 de agosto de 2026.

- Modalidad de pago: Depósito directo en la cuenta bancaria (CBU) declarada por el adulto responsable en el sitio oficial de Mi ANSES o la plataforma del programa.

Los titulares pueden verificar de forma individual el estado de su liquidación e historial de pagos ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la app o portal web de Mi ANSES, en la sección Mis Cobros.

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