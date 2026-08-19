Viales de Corrientes advierten por el estado de las rutas y anuncian un paro nacional

El Sindicato de Trabajadores Viales, seccional Corrientes, denunció un acelerado proceso de "desguace" y vaciamiento de Vialidad Nacional, al señalar que la repartición opera en la actualidad con apenas el 25% del presupuesto anual asignado. En este marco, el gremio confirmó que acompaña una denuncia penal contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y el titular del organismo, Marcelo Jorge Campoy, por la supuesta apropiación indebida de la recaudación del impuesto a los combustibles.

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El secretario general de la seccional local, Alfredo de Jesús Ramírez, advirtió que la falta de recursos mantiene paralizadas las obras y afecta la operatividad básica de las cuadrillas.

De acuerdo con el dirigente, los operarios deben salir a ejecutar tareas de bacheo de emergencia "con lo que pueden", en medio de un abastecimiento de combustible "a cuentagotas", falta de repuestos, insumos y una racha de tres meses de deudas en materia de viáticos.

A la paralización presupuestaria se suma la autorización para el tránsito de formaciones de gran porte como los camiones "bitrenes". Ramírez explicó en declaraciones a radio Dos que estos transportes desplazan cargas de hasta 70.000 toneladas sobre calzadas diseñadas originalmente para soportar un tope de 35.000 toneladas, acelerando el colapso del pavimento y elevando el riesgo de siniestros en la red vial nacional que atraviesa la provincia y la región.

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Rechazo a las concesiones privadas y plan de lucha

Desde la conducción sindical cuestionaron la licitación pública del Gobierno nacional para privatizar el mantenimiento de 9.000 kilómetros de la red de caminos. Para el gremio, el esquema de concesión derivará en una doble tributación para los conductores, quienes abonarán tarifas de peaje proyectadas por encima de los $10.000 en adición a los tributos aplicados sobre las naftas.

Como antecedente, Ramírez citó el caso de la Ruta Nacional 14, concesionada desde la década de 1990 y que hoy exhibe marcados deterioros.

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En respuesta a la situación presupuestaria e institucional, el sindicato confirmó que endurecerá el plan de acción en todo el territorio nacional.

La medida de fuerza coordinada por las distintas seccionales culminará con una huelga general y una concentración de trabajadores frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires.