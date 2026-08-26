Jorge Asís: “La única alternativa es otra vez el peronismo”

El analista político Jorge Asís afirmó que “la única alternativa es otra vez el peronismo” al analizar la coyuntura política del país.

"Yo no soy optimista con nada. Todo termina irremediablemente mal en la Argentina”, sostuvo en diálogo con los periodistas María O´Donnell y Ernesto Tenembaum del streaming Cenital.

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Cuál será la situación en seis meses

Cuando se le preguntó cuál sería la situación en los próximos seis meses, el periodista respondió: “Yo creo que va a estar peor. Milei, no creo en un desalojo, no creo que se vuelva loco, no creo que le pase absolutamente nada, terrible, personal pero cómo vienen los temas todos se van a agravar”.

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“La única alternativa es otra vez el peronismo”

“El problema son las alternativas acá y la única alternativa aunque pese, la real, la más cercana es otra vez el peronismo”, aseveró.

“Sí, ¿pero quién? El candidato del peronismo es como un director técnico de Boca. Lo nombrás y a los cuatro días todos hablan de él”, enfatizó el escritor.

Y luego aclaró: “Pero hay otras alternativas que surgen y se fortalecen a partir de que el Círculo Rojo le picó el boleto a Milei”.

Además se refirió a Sergio Massa al asegurar que “Sergio está siempre”. “Yo lo conozco lo suficiente para decirte que me parece que es de los más preparados para gobernar este país”, concluyó Asís.