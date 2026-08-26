Agosto "justo": el gobernador de Corrientes afirmó que no hay fecha para un aumento salarial

Durante las celebraciones patronales de San Luis del Palmar, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió a las finanzas provinciales y adelantó que aún no hay una fecha definida para anunciar un nuevo incremento salarial destinado a los trabajadores estatales.

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Respecto al panorama fiscal frente al cierre de agosto, el mandatario aclaró que la provincia no finalizará el mes de forma holgada sino "justo", aunque confirmó que los equipos técnicos ya analizan las planillas presupuestarias.

"Empezamos a hacer números, a hacer cuentas, y ojalá que dentro de poco tiempo podamos estar conversando de posibles aumentos nuevamente", señaló Juan Pablo Valdés, recordando que en junio se otorgó una recomposición salarial con ajustes en diversos ítems previsionales y laborales.

Avances en el canal La Palmira y el cruce de la Ruta 12

En materia de infraestructura, el titular del Ejecutivo provincial detalló el estado de ejecución del canal La Palmira, obra hídrica clave proyectada para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en la región. El proyecto presenta un 65% de avance en su primera etapa y se encuentra próximo a alcanzar la Ruta Nacional 12.

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El gobernador estimó que en un plazo de dos a tres semanas comenzarán los trabajos para concretar el cruce de la arteria nacional, tareas que demandarán cerca de un mes de labor operativa. Al evaluar el impacto de la infraestructura, remarcó que los trabajos marcarán "un antes y un después" al garantizar un drenaje y escurrimiento eficiente de las aguas en toda la jurisdicción de San Luis del Palmar.

Gestiones por el Corredor Belgrano y obras nacionales

En el plano económico e industrial, Valdés confirmó que mantendrá una audiencia con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para coordinar la integración del Corredor Belgrano tras la definición de la concesión del tramo Litoral a la unión transitoria integrada por las empresas JCR SA y Néstor Julio Guerechet SA. "Nos había dado su palabra, así que creo que se va a concretar", dijo en declaraciones a radio Dos.

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Asimismo, indicó que el Gabinete provincial estudia el proyecto de presupuesto nacional para solicitar la inclusión de obras prioritarias para el territorio correntino. En esa línea, resaltó el crecimiento del Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN) y ratificó la decisión de volcar recursos provinciales para potenciar el sector agrícola en paralelo al desarrollo ganadero.