Caso Axel González: detuvieron a “Kunito” Gómez por una denuncia de amenazas

Sergio “Kunito” Gómez, uno de los hombres alcanzados por la investigación por la desaparición de Axel González, quedó detenido este martes por una causa distinta: una denuncia por una presunta amenaza de muerte contra el hermano adolescente del joven desaparecido.

La detención se concretó cuando Gómez concurrió ante la Justicia para cumplir con una presentación semanal que tenía fijada como regla de conducta en el expediente por la desaparición de Axel. Sobre él pesaba desde la semana pasada una orden de aprehensión dispuesta por la Fiscalía Penal N.º 6 de Resistencia, luego de la denuncia formulada por la madre del joven.

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La abogada Mónica Sánchez, defensora de Gómez, explicó que su cliente se presentó acompañado por familiares y que en ese momento se hizo efectiva la medida. “Él se puso a disposición de la Justicia, como siempre estuvo a disposición de la Justicia”, sostuvo en declaraciones a Radio Libertad.

Qué originó la nueva causa contra Gómez

La investigación comenzó el 18 de agosto, cuando la madre de Axel González se presentó ante la Comisaría Segunda de Fontana y relató un episodio que habría involucrado a otro de sus hijos, un adolescente de 17 años.

De acuerdo con esa denuncia, el menor aseguró haberse cruzado con Gómez en inmediaciones de avenida San Martín y calle Moreno, en Fontana. Según su relato, el acusado circulaba en un Ford Fiesta azul y habría realizado desde el vehículo un gesto con sus manos que el adolescente interpretó como la simulación de un arma de fuego y una amenaza de muerte.

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A partir de esa presentación, la fiscal Mariana Echarri ordenó la aprehensión. La Policía intentó localizar inicialmente a Gómez en un domicilio del barrio Puerto Vicentini, aunque no lo encontró. Finalmente, la orden pudo concretarse este martes durante su presentación ante la Justicia.

La defensa cuestionó la detención

Sánchez cuestionó el procedimiento y aseguró que todavía no había podido acceder al expediente de la nueva causa. La letrada afirmó que la defensa había realizado presentaciones para conocer los elementos reunidos y criticó que la detención se concretara precisamente cuando Gómez acudía a cumplir con una obligación judicial.

“Es fácil ordenar la detención de una persona y no saber ni qué prueba tenés en el expediente”, planteó la abogada, quien calificó la forma en que se produjo la aprehensión como “parte del show” generado alrededor de una causa de fuerte repercusión pública.

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La defensora aclaró que esas consideraciones corresponden a su postura y que deberá analizar las actuaciones antes de expedirse sobre la prueba incorporada. “Vamos a ver qué elementos hay en esta nueva causa”, señaló.

Su situación en la causa por Axel González

Gómez ya se encontraba sometido a medidas judiciales por el expediente que investiga qué ocurrió con Axel González, desaparecido desde el 17 de mayo en Fontana, aunque permanecía en libertad. La defensa sostiene que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por la desaparición.

La nueva denuncia abre ahora un expediente paralelo. Según anticipó Sánchez, los próximos pasos serán la designación formal de defensor y la declaración de imputado, prevista para los próximos días. También adelantó que planteará un control jurisdiccional ante el Juzgado de Garantías para que se revise la detención y los fundamentos de la medida.