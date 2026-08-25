Encuesta nacional: Roy Nikisch fue el intendente del NEA con peor imagen y quedó antepenúltimo

El intendente de Resistencia, Roy Nikisch, volvió a ubicarse en la parte más baja del ranking federal elaborado por CB Consultora Opinión Pública: en agosto registró 32,3% de imagen positiva y quedó en el puesto 22 entre los 24 principales jefes comunales evaluados en el país. De esta manera, fue además el intendente peor posicionado entre las cuatro capitales del NEA incluidas en el estudio.

El informe muestra para Nikisch una imagen negativa de 65,5%, mientras que otro 2,2% respondió no saber o no contestó. La valoración positiva del dirigente radical mostró además una pequeña caída respecto de julio, cuando había alcanzado el 32,5%. Para la medición en Resistencia fueron consultadas 429 personas entre el 10 y el 14 de agosto.

La ubicación deja al intendente chaqueño apenas por encima de Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, que quedó 23° con 32,1%, y de Armando Molina, de La Rioja, último con 31,5%. CB ubicó precisamente a Nikisch dentro de los tres intendentes con menor imagen positiva del país durante agosto.

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Un fuerte contraste entre las capitales del NEA

La situación de Resistencia contrasta especialmente con la de las otras ciudades capitales del Nordeste. Jorge Jofré, intendente de Formosa, quedó segundo a nivel nacional, con 56,8% de imagen positiva y 40,4% negativa. Si bien retrocedió apenas respecto del 57% registrado en julio, se mantuvo en el podio nacional.

En Posadas, el intendente Leonardo Stelatto ocupó el tercer lugar, con 56,4% de valoración positiva y 39,7% negativa. En su caso, la caída mensual fue más pronunciada: en julio había registrado 58,5%, por lo que perdió 2,1 puntos porcentuales, aunque continuó entre los tres dirigentes municipales mejor evaluados.

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También quedó en la mitad superior del ranking el intendente de Corrientes, Claudio Polich, quien alcanzó el noveno puesto nacional con 54,6% de imagen positiva y 38,1% negativa. A diferencia de los intendentes de Formosa, Posadas y Resistencia, Polich mejoró frente a julio, cuando había obtenido 54,2%.

Así, la medición exhibe una brecha de 24,5 puntos porcentuales entre Jofré, el intendente mejor posicionado del NEA, y Nikisch. Mientras Formosa y Posadas colocaron a sus jefes comunales en el podio nacional y Corrientes se mantuvo dentro de los primeros diez, Resistencia quedó concentrada en el extremo inferior de la tabla.

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El ranking de agosto fue encabezado por Susana Laciar, de San Juan Capital, con 57,1%; seguida por Jofré, con 56,8%, y Stelatto, con 56,4%. Para el capítulo municipal, CB trabajó sobre 11.231 casos en total, con muestras de entre 387 y 537 personas por municipio y un margen de error promedio de entre ±3,7% y ±4,1%. El trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 14 de agosto de 2026.