Encuesta: Milei vuelve al 34% de aprobación, pero crecen las señales de alerta para el Gobierno

Según los datos que surgen del último QMonitor de QSocial Big Data, correspondiente a agosto de 2026, la aprobación de la gestión de Javier Milei subió tres puntos y alcanzó el 34%, aunque la mejora convive con un deterioro de otros indicadores vinculados con la confianza en el Gobierno.

El 61% desaprueba la tarea del Presidente, el 63% considera que la administración libertaria no tiene capacidad para resolver los principales problemas del país y un récord del 73% cree que gobierna únicamente para algunos sectores.

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La recuperación lleva a Milei nuevamente al 34% de aprobación que había registrado dos meses atrás, luego de caer al 31% en junio. La desaprobación, por su parte, retrocedió desde el 64% hasta el actual 61%. El movimiento representa una mejora mensual para el oficialismo, aunque todavía no permite hablar de una reversión del deterioro acumulado durante los últimos meses.

Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, relativizó, en diálogo con PERFIL, el alcance del repunte. “Más que una recuperación es volver al piso anterior”, señaló. Según explicó, la medición de junio había coincidido con un momento particularmente adverso para el Gobierno, por lo que consideró que el último dato debe observarse dentro de una tendencia más amplia.

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La segmentación política muestra que la mejora se apoyó principalmente en votantes del PRO y sectores independientes. Entre quienes se identifican con el PRO, la aprobación pasó del 42% al 51%, mientras que entre los votantes de la UCR avanzó del 13% al 26%. Dentro del núcleo mileísta, el respaldo al Presidente permanece prácticamente intacto y alcanza el 95%.

Klobovs vinculó parte de ese movimiento con el acercamiento del Gobierno al electorado del PRO y la incorporación de Diego Santilli, además del fuerte componente antiperonista presente entre quienes respaldan a Milei. Según indicó, casi seis de cada diez personas identificadas con el oficialismo aseguran que podrían votar a un candidato que no les guste con tal de impedir un triunfo del peronismo. De todos modos, calificó el movimiento como todavía “muy sutil” y planteó que será necesario observar cómo continúa en las próximas mediciones.

Crecen las dudas sobre el Gobierno y se erosiona el respaldo al ajuste

Más allá del avance en la aprobación presidencial, el 63% de los consultados considera que el Gobierno no tiene capacidad para resolver los principales problemas del país, frente a un 34% que confía en que puede hacerlo. La percepción negativa subió dos puntos respecto de junio y se mantiene entre los niveles más altos registrados por la serie.

Uno de los datos más contundentes del relevamiento aparece al preguntar para quién gobierna la administración de Milei. El 73% considera que lo hace únicamente para algunos sectores, nueve puntos más que en la medición anterior y el valor más alto desde que comenzó a realizarse la consulta. Apenas el 25% sostiene que gobierna para la mayoría de la población.

También alcanzó un máximo la percepción de corrupción entre los funcionarios nacionales. El 65% respondió que cree que la mayoría son corruptos, mientras que el 29% considera que se trata solo de algunos y apenas el 3% afirma que ninguno lo es. El indicador negativo se encontraba en 56% un año atrás y aumentó durante los últimos meses.

El deterioro se refleja además en el Índice de Apoyo Ciudadano de QSocial, elaborado a partir de la aprobación presidencial, la capacidad para resolver problemas, la percepción sobre la honestidad de los funcionarios y la evaluación acerca de para quién gobierna la administración. En una escala del 1 al 10, el índice se ubicó en 3,4 puntos.

Sin embargo, otra de las señales más relevantes aparece en el retroceso de la aceptación social del programa económico. El 64% rechaza actualmente la afirmación de que las políticas del Gobierno son necesarias aunque duelan en el corto plazo, mientras que solo el 34% está de acuerdo. En octubre de 2025, el rechazo se encontraba en 51% y la adhesión alcanzaba el 41%.

La misma tendencia se observa cuando se pregunta si el sacrificio económico que realiza actualmente la sociedad valdrá la pena en el futuro. El 65% está en desacuerdo y solo el 33% conserva esa expectativa. A comienzos de año las opiniones estaban prácticamente equilibradas, pero desde entonces la distancia entre ambas posiciones fue creciendo de manera sostenida.

Para Klobovs, estos datos muestran una erosión de la “tolerancia social al ajuste”, una variable que QSocial sigue desde comienzos de año. “Si la tolerancia social baja, la aprobación y el voto a Milei bajan. Si la tolerancia sube, la aprobación y el voto a Milei suben”, explicó.

El director de Opinión Pública identificó este punto como la principal señal de alerta que deja actualmente la encuesta para el oficialismo. Según su análisis, el deterioro se encuentra cada vez más vinculado con “la economía del bolsillo” y con las dificultades para sostener la expectativa de una mejora futura.

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En ese sentido, planteó que el Gobierno necesita regenerar las expectativas o conseguir que comiencen a percibirse mejoras económicas concretas, incluso pequeñas, en la vida cotidiana. “De lo contrario, mi hipótesis es que la tolerancia social siga bajando y complique cada vez más al Gobierno”, advirtió.

La oposición no logra capitalizar el descontento

El deterioro de los indicadores de gestión todavía no tiene como contracara un fortalecimiento equivalente de la oposición. El 63% de los encuestados desaprueba su comportamiento general, frente a apenas un 17% que lo aprueba y un 20% que no adopta una posición definida. La desaprobación aumentó ocho puntos respecto del mes anterior.

La evaluación tampoco mejora cuando la consulta apunta directamente hacia 2027. El 63% cree que la oposición no está preparada para gobernar, mientras que el 27% considera que sí y otro 11% no sabe. En junio, quienes la consideraban preparada representaban el 31% y quienes opinaban lo contrario el 58%.

Dentro de ese escenario, Axel Kicillof aparece como el principal dirigente opositor para el 32% de los consultados. Cristina Kirchner alcanza el 23%, Myriam Bregman el 6% y Sergio Massa el 2%. A su vez, otro 23% no identifica a ningún dirigente como principal referente de la oposición.

La segmentación muestra que Kicillof es reconocido como principal opositor incluso fuera del electorado peronista. Lo señala el 45% de quienes se identifican con el PJ-K, pero también el 28% de los mileístas, el 22% de los votantes del PRO, el 26% de los independientes y el 67% de quienes se ubican en la izquierda.

Klobovs destacó, además, otro movimiento que considera necesario seguir de cerca. Por primera vez en los escenarios de balotaje elaborados por la consultora, Kicillof aparece un punto por encima de Milei. El especialista aclaró que la diferencia se encuentra dentro del margen de error y representa un empate técnico, aunque sostuvo que la tendencia muestra desde comienzos de año un retroceso del Presidente y una mejora del gobernador bonaerense.

El estudio fue realizado entre el 8 y el 31 de julio mediante una encuesta online a mayores de 18 años. El relevamiento trabajó con una muestra aleatoria probabilística y estratificada y consignó 1.550 casos efectivos, con un margen de error de más o menos 2,5% y un nivel de confianza del 95%.

RG