Encuesta: el peso de los intendentes bonaerenses en el calendario electoral 2027

Una encuesta de CB Global Data midió a los 24 intendentes del Gran Buenos Aires y elaboró un ranking según el diferencial entre imagen positiva y negativa. El primer lugar quedó para Federico Achával, de Pilar, con 60,3% de valoración positiva y 36,7% de negativa, lo que le deja un saldo de +23,6 puntos, por encima del +22,2 registrado en la medición anterior.​

Muy cerca aparece Federico Otermín, de Lomas de Zamora, con 59,4% de positiva, 36,2% de negativa y un diferencial positivo de 23,2 puntos.

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El podio lo completa Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, con 60,1% de imagen positiva, 38,5% de negativa y un saldo de +21,6, aunque en su caso representa un retroceso respecto del +24,5 previo.

El mapa de Javier Milei muestra prácticamente el recorrido inverso. Su mayor imagen positiva está en Vicente López, con 43,5%, seguido por San Isidro, con 42,8%, y San Fernando, con 39,1%. También supera el 38% en Pilar y San Miguel, pero su valoración cae con fuerza hacia los municipios del sur y oeste del conurbano. Sus registros más bajos son Merlo, con 24,5%, Florencio Varela, con 23,4%, y La Matanza, con apenas 21,4%. Además, el Presidente presenta más imagen negativa que positiva en los 24 distritos analizados.

Los últimos cuatro lugares corresponden a Pablo Descalzo, de Ituzaingó, con -15,7 y una caída desde el -11,4 previo; Gustavo Menéndez, de Merlo, con 39,6% de positiva y 56,6% de negativa; Julián Álvarez, de Lanús, con un diferencial negativo de 17,3 puntos; y Fernando Moreira, de General San Martín, que ocupa el último puesto con 37,9% de imagen positiva, 56,1% de negativa y un diferencial de -18,2. Moreira es además quien más cayó respecto de la medición anterior, cuando tenía un saldo de -13,3, lo que implica un deterioro de 4,9 puntos porcentuales.

El mayor crecimiento del relevamiento corresponde a Eva Mieri, de Quilmes, que ocupa el puesto 13 con 26,9% de imagen positiva, 18,8% de negativa y un diferencial de +8,1, frente al +3 anterior, una mejora de 5,1 puntos. Sin embargo, su nivel de NS/NC llega al 54,3%, por lo que más de la mitad de los encuestados todavía no expresa una evaluación sobre su gestión

Encuesta: Axel Kicillof y Javier Milei fueron medidos en la Provincia de Buenos Aires y hubo un claro ganador

Días pasados Perfil reprodujo la encuesta de CB Global Data en la que daba cuenta que Kicillof se impone en 21 de los 24 municipios relevados. La comparación directa muestra hasta qué punto se diferencian ambos mapas políticos. Kicillof queda arriba en 21 municipios, mientras que Milei lo supera únicamente en Vicente López, San Isidro y Tigre. La distancia más amplia favorable al gobernador aparece en Florencio Varela, donde los separan 31 puntos porcentuales, mientras que la mayor ventaja presidencial se registra en San Isidro, con 17,5 puntos a favor de Milei.

También hay municipios donde la disputa resulta considerablemente más ajustada. En Pilar, por ejemplo, Kicillof alcanza 39,3% frente al 38,8% de Milei, una diferencia de apenas medio punto. En Tigre, en cambio, Milei logra una de sus tres victorias con 36,4% frente a 34,6%, mientras que en San Miguel el gobernador vuelve a quedar arriba, con 41% contra 38,5%.

Para Cristian Buttié, director de CB Global Data, la diferencia no debe interpretarse necesariamente como un crecimiento de Kicillof, sino principalmente a partir del deterioro de Milei en algunos de los municipios más importantes del conurbano. “Kicillof, dentro de todo, se mantuvo o ha caído levemente. El factor determinante radica principalmente en la caída de Javier Milei en estos municipios”, explicó a Perfil.

La carrera hacia 2027: analistas y consultores cruzan diagnósticos sobre LLA, el PRO y el peronismo

El consultor puso especialmente el foco en distritos como La Matanza y Merlo, por su peso dentro del mapa electoral. Según señaló, los 24 municipios del conurbano concentran cerca de una cuarta parte de los votos del país y la mayoría se encuentra bajo administraciones peronistas. Ese escenario, sostuvo, le proporciona al gobernador bonaerense una base territorial desde la cual podría encarar una candidatura competitiva hacia 2027.

Sin embargo, Buttié advirtió que el resultado de una eventual candidatura nacional de Kicillof también dependerá de cómo se organice el calendario electoral bonaerense en 2027. En particular, consideró determinante si la elección provincial se realiza en simultáneo con la nacional o si vuelve a separarse. A su entender, los intendentes constituyen una pieza fundamental de la estructura electoral del peronismo y movilizar ese aparato previamente para una elección provincial podría reducir su capacidad de tracción en una posterior competencia presidencial.

“Si la elección va un día distinto para tratar de garantizar la reelección del peronismo en la provincia de Buenos Aires y se adelanta, podrías gastar la bala de plata que es el aparato de los intendentes de cara a la elección nacional”, planteó. Para el director de CB Global Data, esa estructura resulta clave no sólo para Kicillof, sino para las posibilidades del peronismo de competir contra Milei en 2027.

Buttié también relativizó que el gobernador registre más imagen negativa que positiva en algunos distritos en los que igualmente supera al Presidente. En esos casos, sostuvo, el dato decisivo es el nivel de rechazo que acumula Milei. “Acá el vector determinante es cuánto crece la imagen negativa de Milei”, señaló.

Según su análisis, una parte del electorado bonaerense que no tiene una valoración positiva de Kicillof podría igualmente inclinarse por él frente al mandatario nacional en una eventual competencia directa. En ese escenario, el gobernador podría convertirse en una alternativa de “mal menor” capaz de captar votantes que mantienen una opinión crítica sobre ambos dirigentes pero presentan un rechazo mayor hacia Milei.

Así, las fuertes diferencias observadas en Florencio Varela, La Matanza o Merlo responderían menos a una expansión acelerada de la imagen del gobernador que a una combinación entre la identidad política histórica de esos municipios y el retroceso de Milei. La encuesta mide imagen y no intención de voto, pero para Buttié ese mapa territorial le otorga a Kicillof condiciones iniciales para proyectarse como un actor competitivo en la discusión nacional.

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La encuesta deja, de este modo, dos fotografías diferentes del conurbano bonaerense. En la comparación entre las principales figuras nacionales y provinciales, Kicillof conserva una amplia ventaja territorial frente a Milei, impulsada, según la lectura de CB Global Data, tanto por la fortaleza histórica del peronismo en distritos clave como por el deterioro del Presidente. A nivel municipal, en cambio, el panorama aparece mucho más fragmentado, con intendentes que mantienen diferenciales ampliamente positivos y otros que acumulan niveles de rechazo superiores a su valoración favorable.

El estudio fue realizado entre el 1 y el 4 de agosto de 2026 sobre 14.741 casos distribuidos en los 24 principales municipios del GBA. La muestra contempla entre 507 y 728 entrevistas por distrito, con un margen de error promedio de entre 3% y 4%, mediante metodología online y muestreo estratificado por municipio.

RG/fl