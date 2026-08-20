El Gobierno aprobó la privatización de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

Con la resolución 1350/2026 publicada la madrugada de este 20 de agosto en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó el llamado a licitación de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza.

En su artículo 1, el texto remarca que “autorízase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0004-LPU26 para la concesión de vías e inmuebles aledaños de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, en los términos de la ley 17.520 y sus modificatorias, con opción de compra de material rodante cuyo precio de venta se determina en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares aprobados por el artículo 3° de la presente resolución y cuyo producido será afectado al Fideicomiso mencionado en el artículo 9° de esta medida”.

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A continuación, explica los detalles más destacados sobre la licitación:

- “a. Consultas a la documentación licitatoria. Lugar y dirección: Las consultas deberán efectuarse a través de la plataforma CONTRAT.AR”.

- “b. Plazo y horario para la realización de consultas a la documentación licitatoria: Hasta el 28/10/2026 a las 10:00 horas”.

- “c. Plazo y horario para la presentación de las ofertas: Hasta el 11/11/2026 a las 09:59 horas”.

- “d. Lugar y dirección para la presentación de las ofertas: Las ofertas se deberán presentar a través de la plataforma CONTRAT.AR utilizando el formulario electrónico que corresponda”.

- “e. Acto de Apertura. Lugar y dirección: La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente”.

- “f. Plazo y horario del acto de apertura: 11/11/2026 a las 10:00 horas”.

El mensaje del ministro Caputo sobre la licitación de Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

Horas antes de publicar la resolución en el Boletín Oficial, el ministro Luis Caputo escribió un extenso posteo en su cuenta oficial de X sobre la nueva licitación que impulsa el Gobierno con el título de “AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DEL BELGRANO CARGAS PARA PONERLA EN VALOR”.

“Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías”, escribió el funcionario.

Y agregó: “Durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces. Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”.

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Para luego afirmar: “Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas”.

Caputo cerró su posteo afirmando: “Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

HM/DCQ