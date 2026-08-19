El Gobierno aprobó el RIGI de US$ 6.400 millones de Tecpetrol en Vaca Muerta

En su cuenta de X, el ministro de Economía, Luis Caputo anunció el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de petróleo Los Toldos II Este de la empresa Tecpetrol en Vaca Muerta. Según destaco el Ministro, el proyecto implica una inversión de US$ 6.400 millones y generará 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

El proyecto prevee producir 70.000 barriles diarios de petróleo; y aseguró que el RIGI no solo acelerará el ritmo del desarrollo sino que además permitirá que se incrementen en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área.

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Desde Tecpetrol señalaron que se trata de "la mayor inversión de su historia, por un total de US$ 6.400 millones, de los cuales más de 2.000 millones se desembolsarán hasta fines de 2027. GyP, la empresa de energía de la provincia del Neuquén, participa con un 10% en el área".

En 2017, Tecpetrol se convirtió en la primera compañía en invertir en el desarrollo masivo de gas no convencional en el país en el área Fortín de Piedra, que hoy abastece el 16% de la demanda de gas del país, y validó el potencial gasífero de Vaca Muerta.

"En un contexto internaconal que posiciona a Vaca Muerta como un activo estratégico, varios factores contribuyen con la aceleración de este proyecto: el ordenamiento macroeconómico y la previsibilidad que brindan tanto el nuevo marco regulatorio para el sector hidrocarburífero como el RIGI", indicó la empresa.



La meta de este proyecto es alcanzar los 70.000 barriles de petróleo por día en el 2027, "lo que nos permitirá llegar a una producción cercana a los 100.000 barriles por día en la Cuenca Neuquina".

El proyecto

El proyecto se desarrolla en el Hub Norte de Vaca Muerta, cercano a Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén, requiriendo la construcción de la Planta Central de Procesamiento (CPF), un sistema de 50 MW de generación eléctrica, 40.000 HP de compresión, ductos de evacuación de gas y crudo y sistemas de captación de agua. Para la construcción de las instalaciones se generarán más de 3.100 puestos de trabajo en el pico de obra.

Según Tecpetrol, "esta inversión representará un fuerte impulso para la actividad de las PyMEs industriales y de servicios. Cerca de 800 empresas nacionales participan en las tareas de construcción de las instalaciones. Muchas de ellas forman parte de nuestro programa de apoyo a la cadena de valor, ProPymes".

FN