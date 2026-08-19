El Boletín Oficial de este miércoles anuncia la designación de cuatro funcionarios en entes autárquicos clave para la administración pública. Tres de ellos dependen del ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y el cuarto, del ministerio del Interior, manejado por Diego Santilli.

Se trata de los puestos de director de la Agencia de Planificación (APLA), director del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y primer vocal del directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), bajo la órbita de Economía, y del de vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Eduardo Alberto Blanco, nuevo director de APLA

El Decreto 752/2026 indica: “Desígnase al ingeniero industrial Eduardo Alberto Blanco en el cargo de Director de la Agencia de Planificación (APLA), ente autárquico actuante en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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Blanco es un profesional con una larga trayectoria en el área de gestión de residuos, que viene de desempeñarse como director y luego vicepresidente de otro ente autárquico, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). En la APLA, que tiene a su cargo la planificación y coordinación de proyectos de infraestructura y obras estratégicas de saneamiento y agua potable para el AMBA, representará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a otros dos co-directores, uno por la provincia de Buenos Aires y otro por la Nación.

Leandro Caruso, nuevo director de ERAS

A través del Decreto 753/2026, se designó como director del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), de donde llega Blanco, a Leandro Luis Caruso. Se trata de un abogado de cuarenta años que anteriormente cumplió funciones en ENARGAS.

Al igual que el APLA, también se trata de un ente autárquico en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, codirigido por representantes de distintas jurisdicciones. En este caso, Caruso también llega en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Patricio Navarra, primer vocal en el directorio de ORSNA

En esta seguidilla de nombramientos, se suma el Decreto 754/2026: “Desígnase en el cargo de primer vocal del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, al señor Patricio Federico Navarra”.

El ORSNA es un organismo que está en la mira de los medios por varios motivos. Varios de sus ex directivos, como Facundo Leal y Noelia Ruiz, son investigados por enriquecimiento ilícito y otras irregularidades.

Joaquín Sánchez Charró, vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

En el ámbito de la Jefatura de Gabinete que lidera Diego Santilli, se designó por el Decreto 755/2026 al abogado Joaquín Sánchez Charró como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En el mismo decreto se precisa que se acepta la renuncia a ese mismo cargo de la abogada Bárbara Yael Pintelos, a quien se agradecen los servicios prestados.

Sánchez Charró es un joven funcionario que viene del PRO, y comenzó su trayectoria en política junto a Horacio Rodríguez Larreta. Con 33 años, ya se postuló a intendente de Gral. Alvarado, el partido de su ciudad, Miramar, y se desempeñó como concejal en el mismo distrito. Trabajando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conoció a Santilli, quien se lo llevó en su paso a la gestión nacional: en febrero de 2026 lo designó como director de la Dirección de Coordinación y Trámites de Frontera del Ministerio del Interior. Cuando Santilli pasó a Jefatura de Gabinete, Sánchez Charró lo siguió.



Ahora ocupará un rol estratégico en la AABE, el organismo a cargo de administrar las propiedades del Estado, que busca identificar propiedades ociosas, reordenar ocupaciones y regularizar dominios. A partir de esta nueva designación, el Gobierno busca reforzar el alineamiento de la Agencia con los objetivos planteados por la gestión de Milei en materia de reducción del gasto público, optimización del uso de inmuebles estatales y eventual venta o concesión de activos considerados prescindibles.

Todas estas designaciones pueden leerse en el marco de una serie de movimientos en las áreas más sensibles en el organigrama estatal, en particular en torno a la gestión de los recursos públicos.

MB / VR