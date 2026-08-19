El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó públicamente una publicación de Clarín y negó que la mujer detenida a la que se presentó como una “funcionaria de Kicillof” tenga vínculo laboral con el Poder Ejecutivo provincial.

La detenida es Albertina Mangini,quien, según consignó Clarín, es funcionaria del Ministerio Público Fiscal pero cumplía tareas en una oficina de enlace que funcionaba dentro del Patronato de Liberados, un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia que gobierna Axel Kicillof.

A través de su cuenta de X, el mandatario sostuvo que la información fue difundida sin consultar con fuentes oficiales de la Provincia y apuntó directamente contra el periodista Daniel Santoro y el diario.

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“En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una ‘funcionaria de Kicillof’”, escribió Kicillof.



Escaneo de ojos y robo de datos, entre las maniobras: detuvieron a una funcionaria bonaerense por una estafa de $27.000 millones

El gobernador explicó que la persona detenida no pertenece a la estructura del Ejecutivo bonaerense. “La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, afirmó.

Kicillof también cuestionó que la aclaración realizada por la Provincia no haya modificado, según su interpretación, el enfoque de la cobertura. “Pese a la desmentida realizada, eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó una rectificación pública: “Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”. El gobernador cerró su mensaje con una acusación directa contra el medio: “Se nota mucho, Clarín”.

Cómo se inició la investigación

La caso comenzó luego de que los investigadores detectaran un presunto circuito de lavado de dinero por unos $27.000 millones. En ese marco fue detenido Ignacio Leonel Marchioni, quien ya se encontraba imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo titular, Maximiliano Vallejo, mantenía vínculos con el presidente de la AFA.

La pesquisa apunta también contra Albertina Mangini, a quien se acusa de formar parte de una organización que habría utilizado identidades y datos biométricos de personas que habían sufrido el robo de sus documentos para abrir cuentas en billeteras virtuales.



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De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la mujer habría ofrecido $80.000 a personas en situación de vulnerabilidad a cambio de entregar sus documentos, tomarse fotografías y someterse a un “escaneo del ojo”. De esta manera, la organización habría obtenido los datos necesarios para operar con identidades ajenas.

Cuáles son los delitos que le atribuyen

La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Según la acusación, tanto la reiteración de las maniobras como su condición de funcionaria podrían constituir agravantes.

Junto con ella también fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Los operativos incluyeron allanamientos en distintos domicilios de La Plata y Córdoba, según informó la agencia NA.

Durante las indagatorias, Mangini y Perrota se negaron a declarar. Marchioni, en tanto, sostuvo que su actividad comercial estaba vinculada al “corretaje y las inversiones”.

En los procedimientos, los investigadores secuestraron millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW.