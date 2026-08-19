Día 980: Fernando Cerimedo es la punta del iceberg

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia, acusado de tentativa de feminicidio tras el ataque contra su pareja Nadia Beller, pone bajo la lupa el tipo de personas que rodean el ecosistema de la nueva derecha regional.

Cerimedo no es un periodista ni un consultor tradicional. La Derecha Diario no se puede considerar un medio serio. Es un pasquín político tendencioso destinado a instalar fake news y campañas difamatorias. Así como su consultora tampoco hacía encuestas serias. Algunos dicen que presentaba sus servicios diciendo que era “experto en mentir”.

Una verdadera fábrica de mentiras entendida no solo como una mentira ocasional sino como una “estructura organizada para repetir, producir, amplificar y legitimar falsedades o propaganda engañosa”.

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Los antecedentes históricos cruzan todas las ideologías, Goebbels en la Alemania Nazi con “miente, miente que algo quedará”. La ex Unión Soviética de Stalin reescribio retrospectivamente la realidad para controlando el archivo del pasado manipular la memoria colectiva pasando a la Rusia actual con las “troll farms” y la Internet Research Agency se convirtió en uno de los ejemplos paradigmáticos del siglo XXI creando cuentas falsas, identidades ficticias, páginas políticas, memes y contenidos polarizadores.

Si en el siglo XX la propaganda era centralizada por estados totalitarios, hacia fines del siglo florece con la televisión el marketing político. En el siglo XXI llega la micro segmentación con las redes sociales y en la actualidad directamente es la producción de un sistema completo de desinformación.

El crimen en el que está implicado Cerimedo sorprende por lo burdo. Si se lo declarara culpable, sería llamativa una persona con ese nivel de poder e influencia sobre varios presidentes y expresidentes, manejándose como un mafioso de una película.

Esto nos remite a los círculos de confianza de los outsiders y el problema de haber llegado al poder sin construir previamente una estructura partidaria y una clase dirigente profesional empieza a pagarse.

Ahora el mileísmo desconoce a Cerimedo

Milei, por ejemplo, debió ocupar rápidamente miles de cargos con una combinación de familiares, amigos, economistas, figuras surgidas de las redes sociales y dirigentes provenientes de otros espacios. Esa velocidad fue clave para conquistar el Estado, pero también redujo los filtros internos y dejó al Gobierno expuesto a una sucesión de escándalos que pueden revelar las consecuencias de haber construido primero una red política digital y después una estructura de gobierno. Al lado de Cerimedo, el caso Adorni parece un juego de niños.

Cerimedo fue asesor de Bolsonaro, Milei y actualmente del débil presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, donde dicen que tenía casi tanto poder como el presidente e incluso se sentaba en el sillón presidencial desde donde daba órdenes.

El caso expone así la trama de operadores que adquirieron una influencia creciente en la política regional sin ocupar necesariamente cargos formales.

Veamos el front de su “portal”. Más que La Derecha Diario es “Diario Milei”.

Veamos que también existe la derecha diario Bolivia.

La Derecha Diario fue uno de los medios digitales que recibió publicidad de YPF durante el gobierno de Javier Milei. En junio de 2025, entre los nuevos anunciantes públicos del portal se encontraba YPF, junto con organismos y gobiernos provinciales. YPF incrementó fuertemente su gasto publicitario —de $31.749 millones en 2023 a unos $97.000 millones en 2024— y $32.617 millones a publicidad durante el primer trimestre de 2025, lo que representó un aumento real del 55,2% interanual. La Derecha Diario fue uno de los medios más beneficiados.

La llegada de Fernando Cerimedo a la política boliviana en 2025 no comenzó con Rodrigo Paz. Fuentes bolivianas señalan que el consultor argentino estuvo inicialmente cerca de Jaime Dunn, candidato liberal que finalmente quedó fuera de la elección por no conseguir su inscripción. Luego, su vínculo con Paz se fortaleció a través de Catalina Paz Urquidi, hija del actual presidente y egresada de Academia Numen, la escuela de comunicación política fundada por Cerimedo. Durante la campaña, Paz lo presentó públicamente como “el profe de Catalina”, aunque posteriormente quedó documentado que su participación en la segunda vuelta fue mucho más relevante.

Tras la primera vuelta, Cerimedo quedó asociado a la estrategia de Paz para enfrentar a Jorge “Tuto” Quiroga y a su estratega Jaime Durán Barba, en una disputa que la prensa boliviana describió como una “guerra de estrategas”. Aunque antes del balotaje Cerimedo negó trabajar formalmente para Paz, después de la victoria reconoció su participación y afirmó que habían “reventado a Durán Barba”. La relación no terminó con las elecciones: en 2026 Cerimedo confirmó públicamente que es el “asesor personal” de Paz, mientras medios bolivianos documentaron su influencia en el Ejecutivo y su presencia en reuniones de gobierno, pese a que oficialmente se lo presenta como un asesor externo y sin cargo público.

Escuchemos el testimonio de Juan Carlos Arana, periodista boliviano.

Recuerda a Santiago Caputo en su momento de esplendor.

En Bolivia, su “escuela política” quedó particularmente expuesta durante la campaña presidencial de 2025. Quizás esta campaña, por ser tan próxima en el tiempo, sea una pequeña muestra de cómo pueden operar los trollcenters en la era del contenido generado por Inteligencia Artificial. Algo que no estaba en su apogeo en campañas anteriores, aunque tuvimos una pequeña muestra también de esto en el 2025 en Argentina.

Veamos, por ejemplo, un video que circuló en plena veda electoral.

Está más narigón Mauricio Macri en la reconstrucción de la IA. Todavía no se habían perfeccionado las herramientas y aun así logró confundir a varios.

Videos manipulados con inteligencia artificial, audios falsos, acusaciones personales y operaciones difamatorias masivas en redes sociales.

Los ejemplos de los videos fake que circularon en la campaña boliviana son múltiples, por ejemplo, un video de Juan Pablo Velasco, candidato a vicepresidente de Jorge Quiroga, durante el Derecha Fest en Córdoba, donde se reunió con Javier Milei. Velasco había publicado un reel con imágenes del encuentro, pero comenzó a circular una versión manipulada con inteligencia artificial. Agregándole frases racistas: “Y bueno, en este lugar no se aceptan socialistas, masistas, gays, ni indios”. La voz del video era la misma, pero esos segundos finales habían sido incorporados artificialmente.

También hubo un audio falso de Jorge “Tuto” Quiroga, generado mediante clonación de voz. En ese material se le atribuía una posición mucho más extrema: supuestamente hablaba de eliminar los bonos sociales porque “premian la dependencia y castigan el esfuerzo”.

Otro caso señalado es el de un vlogger con unos 55.000 seguidores en TikTok, que afirmó que 3,9 millones de venezolanos provenientes de Chile y Perú llegarían a Bolivia para cometer fraude electoral.

Pero la operación de mayor escala fue contra Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, ejecutada desde dos páginas de Facebook que se presentaban como medios de comunicación. Según la investigación de Bolivia Verifica, se invirtieron cerca de 200.000 bolivianos en promocionar contenidos falsos y varios videos utilizaban la identidad gráfica de medios internacionales.

Quién es Fernando Cerimedo, el consultor de Javier Milei que fundó "La Derecha Diario" y fue detenido en Bolivia

Los contenidos incluían acusaciones de que Doria Medina compraba y manipulaba encuestas con dinero proveniente del narcotráfico, además de afirmar que Quiroga recibía financiamiento ruso. También se difundió un video generado con IA que simulaba la voz de Doria Medina para atribuirle el pago destinado a conseguir la inhabilitación del precandidato Jaime Dunn. Bolivia Verifica, el equivalente a “Chequeado” en Argentina, determinó que esas afirmaciones eran falsas.

Además, durante la campaña presidencial boliviana de 2025 circuló la versión de que uno de los hijos de Samuel Doria Medina era homosexual. La acusación apareció en un supuesto audio atribuido a Luis Fernando Camacho y posteriormente en otro material atribuido a Tuto Quiroga, cuya autenticidad tampoco fue confirmada.

Vamos a ver un compilado de algunos de estos videos de la campaña sucia:

La detención de Cerimedo vuelve a poner en primer plano toda esta trama de operadores, campañas sucias y desinformación que rodeó la llegada de Rodrigo Paz al poder. Y también puede terminar complicando al propio presidente boliviano, porque obliga a revisar hasta dónde llegó la influencia de su asesor argentino, qué vínculos mantuvo con el entorno presidencial y qué papel desempeñó en una campaña atravesada por operaciones de este tipo.

Beller, la actual mujer de Cerimedo, afirmó que posee información sobre presuntos hechos de corrupción vinculados al entorno del poder en Bolivia y sostuvo que ese conocimiento es la razón de que hayan querido silenciarla.

Esto agrega una nueva dimensión al caso: además de investigar si Cerimedo tuvo alguna participación en el ataque, la Justicia deberá determinar si existía algún conflicto previo relacionado con la información que Beller dice conocer y si ese eventual conocimiento tenía relación con negocios o decisiones del entorno presidencial.

Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, se negó a declarar en la causa que lo tiene imputado por tentativa de femicidio contra su expareja

Y para Rodrigo Paz, el caso se suma a otras denuncias por presuntas irregularidades en la compra y distribución de combustible, la exportación de oro, obras públicas y designaciones de funcionarios. La situación podría afectar la estabilidad del presidente, en un contexto marcado además por la conflictividad social y las protestas contra la crisis económica y la escasez de combustible.

Pero no sólo para Paz. El escándalo también podría salpicar a Javier y Karina Milei en nuestro país.

Fernando Cerimedo y su ex esposa, Natalia Basil, se convirtieron en testigos relevantes en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): ante el fiscal Franco Piccardi, ambos declararon que Diego Spagnuolo, entonces titular del organismo, ya les había hablado un año antes sobre supuestos sobornos, el rol de los primos Menem y un presunto 3% destinado a Karina Milei. El testimonio permitió a la Fiscalía reconstruir parte de la información.

Ahora, desde la clínica donde se recupera del ataque, la actual pareja Nadia Beller agregó otra acusación: afirmó que Cerimedo le había dicho que Basil no era corrupta porque habría sido ella quien filtró los audios de ANDIS con el objetivo de frenar la presunta corrupción dentro del gobierno de Javier Milei y su hermana Karina.

Pero volviendo a Cerimedo, además de los hechos actuales y las denuncias por violencia de género, ya tenía antecedentes penales graves. En 2016, el Juzgado Correccional N.º 3 de Mar del Plata lo condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso por defraudación y estafa, tras considerar probado que había vendido el mismo departamento a dos compradores. Insólito.

Una investigación de Chequeado y CLIP también reconstruyó una trayectoria empresarial con aspectos difíciles de verificar y un crecimiento acelerado hasta la creación de Numen, su agencia y academia vinculadas al marketing digital y político. La investigación reveló además que Cerimedo reconoció manejar numerosas cuentas falsas o “trolls”, aunque aseguró que las utilizaba para influir sobre los algoritmos y posicionar contenidos, no para simular apoyo político.

Nadia Beller, la ex de Cerimedo: "Fernando me dijo que la corrupta era la hermana de Milei"

Su mayor controversia política surgió en Brasil, después de la derrota de Jair Bolsonaro en 2022, cuando realizó una transmisión en la que cuestionó el sistema de votación electrónico y difundió afirmaciones que fueron consideradas falsas por las autoridades electorales. En noviembre de 2024, la Policía Federal brasileña lo incluyó entre los 37 indiciados en la investigación sobre la trama golpista, específicamente por su actuación en la difusión de ataques contra el sistema electoral. En Argentina, mientras tanto, se convirtió en un operador cercano a Javier Milei y participó en su estrategia digital y en tareas de fiscalización electoral.

Veamos esta foto, donde se ve a Cerimedo junto a Eduardo Bolsonaro en argentina.

Veamos que esto también está impactando en la candidatura de Bolsonaro. Ayer esta era la portada de los portales brasileños:

Ahora, su trayectoria vuelve a quedar bajo la lupa por el caso más grave hasta el momento: detenido e implicado en un intento de asesinato a su actual pareja, Nadia Beller.

La Fiscalía y la Policía de Bolivia allanaron el departamento de Fernando Cerimedo en La Paz y encontraron tarjetas de presentación en las que el argentino se identificaba como “asesor principal del presidente de Bolivia”. Tras prestar declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Cerimedo pasó de estar arrestado a aprehendido por el delito de tentativa de feminicidio, mientras la Fiscalía anticipó que solicitará su detención preventiva.

Según declaró Nadia Beller, Fernando Cerimedo la habría citado en el lugar del ataque con el argumento de que una adolescente de 12 años, víctima de una violación, acudiría al lugar para realizar una denuncia.

Una vez en el lugar, Beller recibió una llamada de la presunta joven, que le dijo que no podría asistir. En su lugar se presentaron dos hombres armados, vestidos como repartidores, que le dispararon a Beller a pocos centímetros.

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia vuelve a poner bajo la lupa el caso ANDIS y las denuncias sobre el presunto 3% destinado a Karina Milei. El episodio también puede abrir una ventana sobre el funcionamiento del ecosistema político digital que acompañó el ascenso de Javier Milei y los candidatos de la nueva extrema derecha regional: un entramado que, ante la debilidad de un partido tradicional, adquirió un peso decisivo y en el que aparecen operadores, trolls, cuentas falsas, pasquines como La Derecha Diario y campañas difamatorias.

La investigación desde Bolivia podría incluso aportar comunicaciones, movimientos de dinero, estructuras empresariales o contactos que permitan establecer eventuales vínculos entre las actividades investigadas de Cerimedo y personas que actualmente forman parte del gobierno argentino.

Producción de texto e imágenes: Facundo Maicera

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