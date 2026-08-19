Nadia Beller, ex de Cerimedo, apuntó contra Karina Milei: "Fernando me dijo que la corrupta era la hermana"

Nadia Beller es la mujer boliviana que sufrió un atentado por el que responsabiliza a Fernando Cerimedo, asesor de Javier Milei y fundador de La Derecha Diario. Mientras permanece internada, la abogada de 33 años reveló también que su ex pareja vinculó a Karina Milei con el caso de las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Sí, cuando yo la cuestioné la moral de ella como corrupta, él me dijo de que ella, fue la que denunció y filtró los audios, y que la corrupta era la hermana de Javier Milei", sostuvo Beller en diálogo con El Destape.

Luego el periodista Mariano Martín le preguntó si "los fondos de discapacidad que se desviaban tenían como destino Karina Milei, la Secretaria General de la Presidencia, la hermana de Javier Milei", a lo que la mujer respondió "correcto".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante la convivencia con Cerimedo, Beller dijo haber escuchado conversaciones vinculadas con presuntos negociados dentro del poder argentino. Además, afirmó haber visto grandes cantidades de dinero en la vivienda que compartían. "Yo sé que él era parte y testaferro y él recibía dinero. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero", denunció.

La mujer apuntó contra el fundador de La Derecha Diario, a quien también acusa de violencia de género, como presunto autor intelectual del atentado que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. "Tengo la plena certeza de que él es el autor intelectual de lo ocurrido", aseguró a la emisora argentina.

Según su narración, Cerimedo le pidió que se junte con un grupo de personas para que le entreguen información sobre Evo Morales, y le prometió que tendría protección policial. "Él me da la seguridad de que yo vaya al hotel porque supuestamente él me estaba resguardando y me dice: ‘Además, nadie va a hacer nada en un hotel, que hay cámaras, que hay harta gente, anda tranquila’", relató. El presunto encuentro estaba previsto para este lunes: Beller fue abordada en la puerta del hotel por dos sicarios que le dispararon cuatro veces y huyeron.

En otro reportaje brindado a La Nación, Beller explicó que Cerimedo le dijo que se alejó de Javier Milei porque "tenía un entorno demasiado podrido". El quiebre en esa relación se habría dado, según su relato, cuando Cerimedo y su ex esposa Natalia Basil, que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo hablaba de sobornos en ese organismo.

"Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció", dijo Beller al matutino porteño.

Quién es Fernando Cerimedo, el consultor de Javier Milei que fundó "La Derecha Diario" y fue detenido en Bolivia

La mujer dijo no saber cómo se grabaron los audios que se difundieron en los medios, ni quien hablaba con Spagnuolo en esas grabaciones. "Solo sé, por boca de él, que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación", contó.

"Fernando me dijo: 'Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota'. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido", dijo Beller.

Siempre según su relato, Cerimedo le dijo que "su relación más cercana" en el gobierno argentino "era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad". Y sostuvo que uno de los trabajos que hizo para la gestión de Milei fue "una campaña para anular a la vicepresidenta", Victoria Villarruel.

Nadia Beller, internada tras el atentado

Beller denunció además que Cerimedo estaba vinculado a "corrupción" del gobierno boliviano de Rodrigo Paz. "Recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina", sostuvo, a través de distintas empresas. "Tienen de truchas, de construcción de casas prefabricadas, pero yo nunca quise inmiscuirme".

"Él decía que facturaba 800.000 dólares mensuales. Lo que yo sé es que en el departamento donde vivíamos había mucho dinero. Una vez atiné a sacarle fotos, pero solo a uno de los cajones. No sé cuánto dinero había. Él además guardaba dinero en maletas", dijo la mujer, que además afirma que cursa un embarazo de cuatro meses producto de su relación con el asesor argentino. "Me dijo que se iba a instalar conmigo en Bolivia. Ahora tengo la plena certeza de que fue todo mentira, de que nunca hubo amor. Me quiso matar", agregó.

Tras el atentado que sufrió Beller el lunes, Cerimedo fue arrestado este martes en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores creen que planeaba viajar a La Paz y, desde ahí, volar a la Argentina. “Lo último que me dijo fue que iba a establecerse en Santa Cruz para vivir conmigo”, contó.

ff