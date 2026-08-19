Fernando Cerimedo, exasesor de Milei, se negó a declarar en la causa que lo tiene imputado por tentativa de femicidio contra su expareja

Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza (LLA), se negó a prestar declaración en el marco de la causa que lo tiene imputado por “tentativa de femicidio” contra su expareja, la abogada de 33 años Nadia Beller, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Por ese motivo, el consultor político quedó bajo custodia de la policía en La Paz, donde trabajaba como asesor de Rodrigo Paz Pereira, el presidente de Bolivia.

Nadia Beller

Acusan a Cerimedo de ser el autor intelectual del violento ataque que sufrió Beller este lunes, cuando fue baleada por dos desconocidos mientras se encontraba en la puerta de un hotel en Santa Cruz de la Sierra.

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Fernando Cerimedo quedó imputado y con prisión preventiva por tentativa de feminicidio contra Nadia Beller

El fiscal general Roger Mariaca explicó que la responsabilidad por el atentado contra la abogada no está limitado al exasesor de Javier Milei porque, adelantó, podría haber otros autores intelectuales involucrados en el hecho.

Por ese motivo, la Justicia boliviana tratará de identificar a quienes organizaron el ataque y ver su vínculo con los sicarios, quienes le dispararon tres veces a Beller.

Fernando Cerimedo

Cómo fue la detención de Cerimedo y qué le pasó a Beller

Fernando Cerimedo fue detenido cuando estaba a punto de tomar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del atentado contra su expareja.

Tras su arresto, fue llevado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de la Justicia.

Así fue el atentado contra Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo

El ataque ocurrió el pasado lunes 17 de agosto por la noche, cuando dos hombres vestidos como repartidores arribaron en una moto robada al hotel donde Beller había sido citada para un presunto compromiso laboral.

Nadia Beller

La joven recibió tres balazos y fue trasladada de urgencia a un hospital de Santa Cruz, donde, en diálogo con el medio boliviano DTV, acusó a Cerimedo por el ataque. “Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. Si no fingía estar muerta, me remataban”, afirmó.

HM