La reciente detención en Bolivia del consultor político argentino y exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, acusado de ser el presunto autor intelectual del intento de femicidio contra su expareja, la activista y abogada Nadia Beller, sumó este martes un nuevo capítulo cuando el dirigente se negó a declarar ante la Justicia boliviana.

Ahora, Cerimedo permanece detenido y es investigado por la fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, que por el momento lo considera el principal y único acusado como presunto autor intelectual del ataque. Desde la fiscalía, la hipótesis surge de la declaración de Beller, quien lo señaló como responsable y sostuvo que fue él quien habría enviado a los hombres que la atacaron.

Nadia Beller permanece internada tras el ataque a tiros que sufrió en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La defensa, sin embargo, sostiene una versión diferente y el abogado Ernesto Giraldes explicó que fue él quien le recomendó a Cerimedo no declarar en esta instancia. "A efectos de poder hacer la defensa de acuerdo a la ley".

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Además, aseguró que su defendido es inocente y que esa situación quedará demostrada durante la investigación. "La única prueba es la versión de la señora Beller. Es solo su palabra", afirmó.

Nadia Beller permanece internada en el Hospital Las Américas de Santa Cruz de la Sierra

La agresión ocurrió este lunes en la puerta de un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, donde Beller había concurrido al recibir una invitación para encontrarse con una persona que, según le habían informado, tenía datos vinculados con el expresidente boliviano Evo Morales. A través del relato de la víctima, Cerimedo conocía el encuentro y la habría incentivado a asistir, además de asegurarle que tendría custodia policial y que podía concurrir tranquila.

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Afirmó la mujer desde el hospital donde permanece internada: "Me mintió de que me mandó con escoltas. Me dijo que estaba escoltada por policías, lo cual es falso".

Cuando llegó al lugar, dos hombres vestidos como repartidores de delivery aparecieron a bordo de una moto. Las cámaras de seguridad del hotel registraron el momento en que los atacantes interceptaron a Beller. Uno de ellos le disparó y luego ambos se llevaron su teléfono celular, en el que, según dijo, tenía información relacionada con el ataque y pruebas sobre presuntos hechos de corrupción, además de datos que podrían comprometer a Cerimedo.

La víctima recibió varios impactos de bala y debió ser trasladada de urgencia a un hospital. Algunas de las balas impactaron en el pecho, el costado derecho y el brazo, aunque ninguna habría comprometido un órgano vital.

Beller contó además que logró sobrevivir porque simuló estar muerta después de los disparos. "Yo fingí, me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba", relató.

La mujer aseguró que los agresores se llevaron su teléfono celular, en el que, según dijo, tenía información que podría comprometer a Cerimedo y datos relacionados con presuntos hechos de corrupción.

Qué relación tenían y qué denunció Beller

El ataque no sería, según el relato de la víctima, un hecho aislado dentro de la relación. Aseguró Beller que había atravesado episodios de violencia y relató una discusión ocurrida meses atrás.

Según relató, “en abril descubrí que tenían conversaciones románticas y yo lo encaré. Esa fue la primera vez que, según él, para neutralizarme, me ahorcó”, al referirse a una presunta relación de Cerimedo con una expareja.

Ambos habían estado juntos el día anterior al ataque y que incluso habían concurrido al hospital para controlar su embarazo. Pero además de las acusaciones vinculadas con la relación personal, Beller incorporó durante sus entrevistas denuncias de carácter político y económico que, por ahora, no forman parte central de la investigación por el ataque.

Esta mujer sostuvo que durante el tiempo que convivió con Cerimedo escuchó conversaciones relacionadas con supuestos negociados y aseguró haber visto grandes cantidades de dinero en el departamento que compartían.

"Yo sé que él era parte y testaferro y él recibía dinero. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero", denunció.

También afirmó que Cerimedo habría recibido dinero de supuestas maniobras de corrupción en Bolivia y que utilizaba empresas para canalizar esos fondos. Según su relato, él le habría dicho que facturaba como US$800.000 mensuales.

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Estas acusaciones fueron realizadas públicamente por Beller y deberán ser corroboradas por la Justicia. Hasta el momento, no existe una confirmación judicial de esos señalamientos.

Las acusaciones que alcanzan a Karina Milei

En sus últimas declaraciones, Beller también vinculó a Cerimedo con la investigación argentina por los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y mencionó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Según contó, durante una conversación con Cerimedo cuestionó a la hermana del Presidente y él le habría respondido que era quien había filtrado los audios que involucraban al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo. "Él me dijo de que ella fue la que denunció y filtró los audios, y que la corrupta era la hermana de Javier Milei", afirmó Beller.

"Fernando me dijo que eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune", relató a LA NACION.

El año pasado, Cerimedo declaró como testigo ante la Justicia argentina en la causa que investiga a Spagnuolo por presuntas coimas. En aquella oportunidad afirmó haber recibido de su entonces amigo información sobre un supuesto circuito de pagos indebidos relacionados con la compra de medicamentos en la Andis.

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