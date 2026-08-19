La política subterránea de la libertad

Decía Ortega y Gasset que la política es la arquitectura completa, incluidos los sótanos. Y cabe agregar que es una actividad que, por definición, carece de escrúpulos. Para luchar por el poder se requiere justamente eso, y por esa razón las cosas suelen terminar como terminan, siguiendo el razonamiento de Stephen Greenblatt sobre los dramas de Shakespeare. En el afán de dominación conviven la ambición, la falta de límites y una cuota de locura como método.

En la Argentina actual, los sótanos de la administración de Javier Milei y de su hermana Karina han comenzado a emerger a la luz pública en diversas dimensiones. Sin embargo, el episodio que involucra al consultor Fernando Cerimedo expone de manera escandalosa los pliegues más oscuros del ecosistema libertario.

La información oficial señala que Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abandonar ese país. La fiscal Yolanda Aguilera lo investiga como presunto autor intelectual de un ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller. La mujer fue emboscada por dos sicarios disfrazados de repartidores de una aplicación de delivery, quienes le dispararon en tres ocasiones. Beller sobrevivió tras hacerse pasar por muerta en el suelo.

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Fernando Cerimedo se negó a declarar en Bolivia: la fiscalía lo investiga como presunto autor intelectual del ataque a Nadia Beller

Desde el hospital, la víctima no solo señaló de forma directa a Cerimedo, sino que difundió pruebas contundentes a través de sus redes sociales: capturas de chats con presuntas amenazas, fotos de sus heridas y la impactante imagen de un cajón repleto de fajos de billetes. Las revelaciones de Beller apuntan a presuntos negociados del presidente boliviano Rodrigo Paz —de quien Cerimedo se desempeñaba como asesor— y salpican nuevamente la política argentina, al vincularlo con la filtración de audios del escándalo de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cerimedo no es un actor periférico. Fue una pieza clave en la estrategia digital que acompañó el ascenso al poder de los hermanos Milei, coordinando la estructura de redes sociales y maniobras de comunicación junto a figuras del dispositivo oficialista como Juan Pablo Carreira (alias "Juan Doe") y la red de contención digital vinculada a La Derecha Diario, portal del cual fue cofundador.

A través de agencias como Numen Publicidad, su radio de acción no se limitó a Buenos Aires. Expandió su red operativa hacia Brasil —donde la justicia lo investigó por su participación en la maniobra del intento de golpe de Estado junto al entorno de Jair Bolsonaro—, Chile, Honduras, Bolivia y Estados Unidos, registrando firmas en Miami mientras acumula deudas millonarias y cheques rechazados en el país.

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Frente al impacto de la detención, desde Balcarce 50 intentan desmarcarse apresuradamente de la figura del consultor, catalogándolo de "vende humo" y argumentando un distanciamiento previo gatillado por el escándalo de la ANDIS. No obstante, ese argumento no funciona como un atenuante moral. La eventual ruptura no se produjo por una convicción ética de la conducción política ante comportamientos opacos, sino por las disputas territoriales dentro del propio inframundo comunicacional que contribuyeron a construir.

El caso Cerimedo trasciende la crónica policial boliviana para interpelar de lleno la naturaleza del proyecto libertario. Sumado a los cortocircuitos institucionales y las tensiones opacas del aparato gubernamental, el episodio expone cómo quienes prometieron desalojar los vicios de la vieja política terminaron consolidando su propio entramado de sombras.

MEG