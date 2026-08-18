Santilli y Caputo acordaron con gobernadores del Norte Grande un régimen de zonas cálidas

El jefe de Gabinete Diego Santilli, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y funcionarios de la secretaría de Energía se reunieron con los gobernadores de Catamarca, Raúl Alejandro Jalil; Salta, Gustavo Sáenz; Chaco, Leandro Sdero y Jujuy, Leandro César Zdero.

El objetivo del encuentro fue analizar alternativas que contemplen el mayor consumo de energía que enfrentan las provincias del norte durante los meses de altas temperaturas.

Al finalizar la reunión, Luis Caputo expresó en su cuenta de X: “En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”.

Gobernadores del Norte Grande: Santilli aseguró que "casi el 90%" de los reclamos provinciales están resueltos

"Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible", añadió el ministro de Economía.

Reclamo de los gobernadores

El encuentro entre los funcionarios naciones y los mandatarios del norte había sido acordado la semana pasada en Posadas, durante la reunión del Consejo Regional del Norte Grande, donde las provincias plantearon la necesidad de contemplar las particularidades que enfrenta la región durante los meses de altas temperaturas y el consecuente incremento del consumo eléctrico.

La discusión se produce, además, mientras continúa en el Congreso el debate por la modificación del régimen de Zonas Frías, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y permanece pendiente de tratamiento en el Senado.

A partir de este avance logrado con Nación, el oficialismo busca contar con el apoyo de los legisladores de las provincias del norte en las iniciativas que se están tratando en el Congreso Nacional.

LM