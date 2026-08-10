El Ministerio de Economía anunció este lunes una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional, que se realizará el miércoles 12 de agosto, en una semana marcada por vencimientos de deuda en pesos y por la estrategia oficial para continuar captando dólares mediante el Bonar 2029 (AO29).

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La operación será la primera licitación del Tesoro de agosto y llegará antes de vencimientos por alrededor de $4,5 billones previstos para el viernes, correspondientes íntegramente a instrumentos a tasa fija. El monto aparece relativamente contenido frente a otras subastas recientes: en las últimas diez licitaciones, los vencimientos promediaron cerca de $8,8 billones.

Más allá del porcentaje de renovación que consiga el equipo económico, uno de los puntos centrales estará puesto en las condiciones financieras que deberá convalidar el Tesoro, en momentos en que el mercado sigue de cerca la evolución de las tasas en pesos.

Un menú más corto y sin bonos duales

Para Federico García Martínez, economista, uno de los principales puntos del llamado está precisamente en la composición de los instrumentos elegidos por Finanzas.

Según explicó, el Tesoro enfrenta vencimientos "poco exigentes" de LECAP por unos $4,5 billones y cuenta con depósitos por aproximadamente $8,2 billones, aunque cerca de $4 billones corresponderían a fondos con menor disponibilidad inmediata.

En ese contexto, señaló que Economía presentó un menú "considerablemente más acotado que en las últimas licitaciones".

La decisión marca además un cambio respecto de la estrategia que venía desarrollando Finanzas. García Martínez destacó que, después de buscar repetidamente una extensión de los plazos desde diciembre de 2025, la oferta anunciada este lunes vuelve a concentrarse en vencimientos relativamente cortos.

El título de mayor duración será la letra CER que vence el 29 de enero próximo, a 168 días de la fecha de liquidación. Según el economista, se trata del instrumento de mayor plazo más corto ofrecido dentro de una licitación desde la realizada el 29 de octubre de 2025.

A esto se suma la ausencia de instrumentos duales, que habían estado presentes en cinco de los últimos siete llamados.

El cambio será uno de los elementos que observará el mercado al momento de evaluar el resultado de la operación: no sólo cuánto logra renovar el Tesoro, sino también qué nivel de demanda muestran los inversores por los distintos tipos de cobertura y qué tasas termina convalidando Finanzas.

El mercado ve una búsqueda de rollover con menos premio

El diagnóstico es compartido por Dhalmore Capital, que destacó la escasa variedad de instrumentos disponible para renovar el vencimiento de la LECAP del viernes.

"No se licitan instrumentos TAMAR, ni duales, lo que debería hacer que estos instrumentos tengan buena performance", sostuvo la firma en su análisis del llamado.

Desde Dhalmore interpretaron que la estrategia oficial también podría apuntar a reducir el costo necesario para conseguir el rollover.

"A diferencia de las últimas licitaciones, donde el foco parecía estar en extender la duración de la deuda en pesos, en esta oportunidad pareciera que el objetivo está en ofrecer instrumentos relativamente cortos para priorizar el rolleo sin tener que dar mucho premio y así dar un respiro a las curvas locales", explicaron.

La LECAP ofrecida es algo más larga que la incluida en la licitación anterior, aunque para la consultora continúa respondiendo al objetivo de generar mayor liquidez en el tramo corto de la curva de pesos.

De esta manera, el resultado de la operación no será observado únicamente por el porcentaje de renovación, sino también por las tasas que convalide Finanzas.

El dólar linked vuelve a ocupar un lugar central

Dentro del menú habrá nuevamente dos alternativas vinculadas al tipo de cambio oficial.

Por un lado, Economía reabrirá la LELINK D30S6, que vence el 30 de septiembre. Por otro, emitirá una nueva letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026. Ambos títulos se integrarán en pesos utilizando el tipo de cambio de referencia A3500 del Banco Central correspondiente al martes 11 de agosto.

García Martínez remarcó que el Tesoro vuelve así a licitar una LELINK corta por sexta operación consecutiva, luego de registrar una demanda significativa por este tipo de instrumentos en las subastas anteriores.

El economista también puso el foco en la presencia del Banco Central en el mercado secundario, otro elemento que ayuda a explicar el lugar que mantienen los instrumentos atados al dólar dentro de las licitaciones oficiales.

El Gobierno buscará más dólares con el AO29

En paralelo con la colocación en moneda local, Economía continuará avanzando con su estrategia para captar dólares directamente del mercado mediante el Bonar 2029.

El AO29 es un título denominado, suscripto y pagadero en dólares, con vencimiento el 31 de octubre de 2029 y un cupón de 6% nominal anual, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Secretaría de Finanzas cuando fue lanzado en julio. El Gobierno fijó para el instrumento un monto máximo de emisión de USD 2.000 millones.

En la última licitación, Finanzas recibió ofertas por US$ 366 millones y adjudicó US$ 309 millones en la primera vuelta, a una tasa nominal anual de 8,02%. Posteriormente sumó otros US$ 150 millones mediante la segunda ronda.

Según los últimos datos disponibles, el Tesoro ya colocó alrededor de US$ 1.126 millones del cupo previsto para el AO29, por lo que todavía quedan cerca de US$ 874 millones disponibles.

La emisión forma parte de la estrategia financiera del equipo que conduce Luis Caputo para reforzar la disponibilidad de divisas del Tesoro y cubrir compromisos de deuda sin depender exclusivamente de las reservas del Banco Central.

FN