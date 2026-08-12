En la licitación de deuda de este miércoles 12 de agosto, el Ministerio de Economía adjudicó un total de $4,49 billones, habiendo recibido ofertas por $6,49 billones, lo cual significa un rollover de 100,26% sobre los vencimientos.

El instrumento más demandado fue la LECAP con vencimiento en 2026, donde los inversores colocaron $3,29 billones a una tasa 2,11% TEM, 28,54% TIREA. Además captó otros US$ 50 millones a 8,72% TIREA (8,39% TNA) a través del Bonar 2029.

“Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

La novela de los $4 billones "perdidos" y un final que confirma una maniobra de liquidez que sorprendió a los mercados

Y agregó: “Si bien la liquidez general continuará respondiendo en los próximos días a la dinámica de otros factores (como la actividad en la ventanilla de pases o el mercado secundario), el resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo”.

Por su parte, Martín de la Fuente, de Buenos Aires Valores, señaló que el Ministerio de Economía se enfrentaba a un contexto “de un mercado ajustado de liquidez: desde la última licitación del Tesoro el nivel de liquidez del sistema se mantuvo acotado (en promedio el monto que absorbió el BCRA en la REPO ronda los ARS 1,2 billones, vs los ARS 3 billones de nivel previo a la licitación del 29/07), lo que provocó un reacomodamiento en las tasas overnight (caución y repo encontrando un equilibrio más cerca de 22%/23%)”.

De la Fuente indicó que el plazo promedio de emisión cayó a 111 días (325 días promedio de emisión en la licitación pasada), “lo cual resulta lógico teniendo en cuenta el menú que ofreció el Tesoro (esta vez decidió optar por un menú corto y no priorizar únicamente duration). Esto no quiere decir que fue una ‘mala licitación’, sino lo contrario: es lo que necesitaba el mercado. La forma mediante la cual el Tesoro venía extendiendo duration era con los duales CER/TAMAR, y estos en secundario se mostraban muy ofrecidos, producto de las continuas reaperturas (la aparición del TMVE8 aceleró la caída de los "duales viejos") y de una suba en la tasa de fondeo”.

Y añadió: “Viendo las tasas de corte uno hubiese esperado un rollover más bajo (prácticamente todo el menú salió a mercado), sorprendiendo con un rollover del 100%. El rollover en sí no se puede analizar únicamente en base a los datos que tenemos hoy, ya que el Tesoro, como pasó en licitaciones pasadas, pudo haber efectuado una recompra de títulos, pero en base al dato concreto que tenemos hoy, el nivel de liquidez en el sistema queda intacto”.

Para la sociedad de Bolsa Dhalmore Capital, “el Tesoro optó por no liberar liquidez en la licitación de hoy. Esto puede explicarse por la incipiente normalización en la liquidez del sistema de los últimos días (los pases del BCRA comenzaron a recuperarse marginalmente, alcanzando $1,2B el 10 de agosto desde $0,8B el 5 de agosto) o por una decisión de mantener las tasas en los niveles actuales”.

“La tasa de caución operaba a fines de julio en un promedio del 20%, mientras que ahora se ubica en un rango de 22%-23%. La pregunta era si el Tesoro iba a liberar liquidez y finalmente optó por un rollover del 100,3%. Esta vez, el Tesoro priorizó instrumentos de menor plazo, por lo que la vida promedio de la deuda en pesos emitida fue de 3,6 meses, muy por debajo de los 10,8 meses de la licitación del 29 de julio”.

Resultado de la licitación

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 - reapertura): $3,29 billones 2,11% TEM, 28,54% TIREA.

- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 29 de enero de 2027 (nueva): $0,65 billones a 4,51% TIREA CER.

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 - reapertura): $0,23 billones a 7,33% TIREA.

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de octubre de 2026 (nueva): $0,32 billones a 6,1% TIREA.

- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2029 (AO29 - reapertura): US$ 50 millones a 8,72% TIREA (8,39% TNA).

LM