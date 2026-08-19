La Fiscalía de Bolivia imputó a Fernando Cerimedo por intento de femicidio y pidió 180 días de prisión preventiva

El asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, fue acusado formalmente por el ataque contra su expareja, Nadia Beller. La audiencia cautelar será este jueves y la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva.

La acusación fue presentada luego del ataque ocurrido días atrás y el asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, además de excolaborador de Javier Milei, deberá presentarse este jueves ante un juez cautelar, que definirá su situación procesal.

De Milei a Bolsonaro y al poder en Bolivia: la caída de Fernando Cerimedo

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En paralelo, la investigación continúa con nuevas medidas de prueba. Entre ellas, la Justicia boliviana perita el teléfono celular de Cerimedo para reconstruir los hechos y determinar si existen elementos que permitan esclarecer el ataque.

Las pericias realizadas en el hotel donde ocurrió el hecho también permitieron encontrar casquillos de bala, una evidencia considerada relevante para la causa.

En las últimas horas, la defensa de Cerimedo sostuvo una hipótesis que fue ampliamente cuestionada. Su abogada, Margarita Arce, afirmó que Beller habría organizado un "autoatentado" con fines políticos y aseguró que la mujer buscaría "desarticular al actual gobierno" por su supuesta cercanía con el expresidente Evo Morales.

Otro dato incorporado al expediente es que la ambulancia que asistió a la víctima recibió un llamado a las 20.34, mientras que, según el registro de las cámaras de seguridad del hotel, el ataque ocurrió alrededor de las 20.40, una diferencia horaria que también forma parte de la investigación.

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